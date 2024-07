«Lavoro, subito i fondi per le imprese» 

Non meno di 25 milioni per annualità, in modo «da consentire alle aziende una pianificazione strategica», facendo in modo di eliminare «burocrazia e impedimenti, e mantenendo il fondo perduto al 40%». Rifinanziamento della legge artigiana 949, fondo contro lo spopolamento, formazione e collaborazione tra Regione e associazioni imprenditoriali. Queste le richieste di Confartigianato Sardegna presentate, durante un incontro a Cagliari, dal presidente Giacomo Meloni e dal segretario Daniele Serra all’assessore regionale al bilancio e programmazione Giuseppe Meloni.

Il report sul settore

Sono 109mila le aziende che operano in Sardegna, di cui 34mila artigiane (pari al 20% di tutte le attività produttive), con quasi 250mila addetti, di cui 90mila sono artigiani. «Una forza produttiva fondamentale per la Sardegna, che contribuisce con 4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale regionale», hanno sottolineato i vertici dell’associazione illustrando il report. «Tutte attività che si sono consolidate negli anni anche grazie al sostegno della legge artigiana 949. Per questo la norma va resa strutturale, e rifinanziata con almeno 25milioni ad annualità, per consentire alle aziende una pianificazione strategica, eliminando burocrazia e impedimenti e tenendo il fondo perduto al 40%». Lo strumento, in quattro anni, ha erogato 80 milioni di euro di sostegni alle imprese sarde del settore.

Un presidio nel territorio

«Le nostre realtà sono un vero e proprio presidio economico e sociale nei piccoli comuni, anche in quelli più periferici», ha puntualizzato Giacomo Meloni. «Le aziende artigiane rimangono realtà fragili; per questo chiedono garanzie, certezze e zero burocrazia per la legge artigiana». Meloni e Serra hanno poi suggerito la possibilità «di utilizzare i circa 40 milioni di euro non impiegati dal Piano contro lo spopolamento, per destinarli a tutte le imprese operanti nei comuni fino a 5mila abitanti e incentivare la loro nascita e crescita nei territori disagiati dalla carenza di infrastrutture e servizi». Quanto al tema del Just Transition Fund-Piano territoriale Sulcis Iglesiente (lo strumento di fondi Ue di sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche per la transizione ecologica), Confartigianato ha auspicato che «vengano incentivati progetti che possano realmente modificare la cultura imprenditoriale del territorio».

