Lavoro straordinario per i pediatri 

Arrivano buone notizie per i genitori decimesi e asseminesi. L'emergenza pediatri sembra temporaneamente risolta: i tre disponibili al momento tra Assemini ed Elmas potranno sforare il numero massimo di pazienti consentiti (880). In questo modo nessun bambino nei territori di Decimomannu, Assemini ed Elmas rimarrà privo di assistenza sanitaria.

La mappa

Il primo agosto è andata in pensione la dottoressa Maria Antonietta Manca, che prestava servizio a Decimomannu, lo stesso giorno Claudia Pani, pediatra ad Assemini si è trasferita in un'altra sede. C'era molta preoccupazione da parte di tutti quei genitori che aspettano la nomina dei sostituti, per la quale però occorre attendere ancora, si stanno definendo le procedure. In un momento di forte criticità, il Distretto area Ovest insieme alla Asl di Cagliari, ha trovato una soluzione d'emergenza.

La soluzione

I pediatri Al Jamal Osama e Maria Carmela Contu ad Assemini e Giuseppe Colleo a Elmas che hanno dato la loro disponibilità, potranno accogliere un numero maggiore di pazienti rispetto al massimale consentito dalla legge. Dunque i genitori i cui figli erano assistiti dalle dottoresse Manca e Pani, o quelli dei nuovi nati, che dovranno scegliere uno dei tre pediatri, lo faranno attraverso la compilazione di un modulo che potranno scaricare dal sito dell'azienda e poi inviare all'Ufficio di scelta e revoca del distretto, oppure si potranno presentare a Decimo in poliambulatorio, muniti di una copia del documento del genitore che effettuerà la richiesta.

I numeri

Al momento secondo i dati Istat ci sono in totale 13.202 bambini da zero a 14 anni nel Distretto area Ovest che comprende i comuni di Assemini , Capoterra , Decimomannu , Decimoputzu , Domus de Maria , Elmas , Pula , San Sperate , Sarroch , Siliqua , Teulada , Uta , Vallermosa , Villa San Pietro , Villasor , Villaspeciosa . Ci sono delle novità anche per quanto riguarda i piccoli pazienti di San Sperate. Ad agosto dello scorso anno, aveva chiesto e ottenuto il trasferimento ad Assemini la pediatra presente in paese che non è stata sostituita. Da allora quindi, non c'è un pediatra nel Comune di San Sperate per questo i bambini vengono presi in carico dai colleghi non massimalisti degli altri comuni del Distretto.

Da lunedì però, a Villasor comincerà a prestare servizio il dottor Luigi Melis, che potrà acquisire come pazienti anche i bambini di San Sperate. Essendo pediatra titolare, i bambini non verranno presi in carico d'ufficio ma saranno i genitori i cui figli sono privi di assistenza, che dovranno presentare la richiesta al poliambulatorio di Decimomannu, sempre con l'apposito modulo.

