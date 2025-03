Lavoro stabile, l’attesa degli Oss «Rispettare la legge e i diritti» Ma il Consiglio prende tempo 

Sono ancora accampati sotto il Consiglio regionale i 26 Oss – donne per lo più – della Asl di Cagliari. Da due settimane stanno portando avanti una protesta durissima, da dieci giorni anche in sciopero della fame, perché ancora una volta hanno ricevuto soltanto belle parole e promesse vane. Il nulla, insomma. La stabilizzazione per ora non si intravede neppure all’orizzonte.

Ieri hanno indossato le vecchie tute anti-Covid, quelle che portavano quotidianamente in ospedale quando sono stati chiamati in servizio, a rischiare la vita e a fare turni massacranti: una serie di contratti a tempo e poi addio, buttati via, mentre nel frattempo tanta altra gente è stata assunta, in un modo o nell’altro.

Lo ribadisce fino a sgolarsi Gianfranco Angioni, referente Usb Sanità: «Queste persone non chiedono privilegi, ma il rispetto dei loro diritti. Sono state escluse dalla stabilizzazione, nonostante siano nella graduatoria prioritaria pubblicata nel 2023 dalla Asl 8. La legge 234 del 2021 e la legge regionale 11 del 2022 chiariscono, senza ombra di dubbio, che gli Oss avevano diritto alla priorità assunzionale, essendo già attivi presso la Asl. È penoso assistere a tentativi di creare divisioni tra lavoratori di serie A e di serie B, mentre le questioni fondamentali rimangono irrisolte. La situazione è ulteriormente aggravata dai cantieri occupazionali sanitari voluti dall’assessora al Lavoro Desirè Manca, che evidenziano non solo incapacità gestionale, ma anche una preoccupante mancanza di visione strategica per il futuro del lavoro in ambito sanitario».

La settimana scorsa i rappresentanti del gruppo hanno incontrato i consiglieri delle commissioni Sanità e Lavoro in seduta congiunta, e da quell’audizione è scaturita una “risoluzione” che impegna l’assessore Bartolazzi a farsi carico della questione. «Quel testo è stato scritto, ma è ancora al vaglio degli uffici prima che arrivi in commissione per il voto», sottolinea Umberto Ticca (Riformatori), «perché se è corretto che queste persone che protestano abbiano diritto a un contratto a tempo indeterminato, nella stessa situazione ci sono anche altri lavoratori, magari in silenzio e in altre zone dell’Isola, sia Operatori sociosanitari di altre Aziende che amministrativi. È necessario rispettare la legge e avere un orizzonte chiaro: serve un ragionamento complessivo, un monitoraggio generale per capire chi e dove ha maturato il diritto a essere stabilizzato, e poi procedere per tutti allo stesso modo».

Interviene Francesco Agus (Progressisti): «La stagione del precariato in sanità va chiusa subito. Durante la pandemia si è assunto in emergenza, ma è inaccettabile che quella parentesi sia ancora aperta e non si sappia quanti lavoratori coinvolga. Ora occorre stabilizzare chi ne ha diritto, evitare la creazione di nuovo precariato (interinali e cantieri inclusi) e tornare il prima possibile a un sistema trasparente e lineare di assunzioni. Una risoluzione può aiutare, ma non può che limitarsi a indicare azioni già da tempo possibili per l’assessorato, oggi peraltro rese più difficil i dal limbo in cui si trovano le aziende in attesa di commissariamento. Restano poi nodi strutturali sulle piante organiche delle aziende, su cui il Consiglio ha margini limitati, e sui fondi. Che invece è possibile stanziare, qualora fosse questo il problema e pervenissero in Consiglio dati certi, già da questa Finanziaria, su cui sono certo si troverà l’intesa anche con l’opposizione».

