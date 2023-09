Lavoro, sportelli territoriali per cittadini e imprese  

Nascono i “Punto Cpi”, gli sportelli territoriali che avvicinano i servizi per il lavoro dell’Aspal ai cittadini. Consentiranno di offrire una gran parte dei servizi sia ai privati che alle imprese, evitando di dover affrontare lunghi viaggi per raggiungere le sedi principali dei centri per l’impiego più vicine al loro luogo di residenza. A dare il via a questo nuovo progetto, ancora in fase sperimentale, una delibera della Giunta regionale, che su proposta dell’assessora al Lavoro, Ada Lai, prevede dunque il decentramento e l’avvicinamento dei servizi di supporto ai comuni e ai cittadini.

Due settimane fa dall’Ogliastra è partita la prima sperimentazione. Nei quattro Comuni che hanno aderito al progetto - Arzana, Baunei, Tertenia e Jerzu – sarà, infatti, garantita l’apertura dello sportello, per ora, una volta alla settimana in ciascun paese.

«La prossimità e l’accessibilità dei servizi sono le nostre priorità: vogliamo assicurare una maggiore capillarità dei servizi per l’impiego decentrando il personale dei centri nei locali dei comuni», afferma l’assessora Lai, «è una risposta alle esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che vivono nelle zone disagiate e hanno più difficoltà a fruire dei servizi erogati a distanza attraverso gli strumenti digitali. Si tratta di un nuovo approccio di rete, basato su un modello di cooperazione con gli enti locali e le imprese».

I principali destinatari dell’iniziativa sono i cittadini e le cittadine a rischio esclusione sociale, disoccupati e disoccupate, coloro che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione (Neet), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori e lavoratrici fragili, over 55, autonomi e autonome che hanno cessato la loro attività o con redditi molto bassi.

RIPRODUZIONE RISERVATA