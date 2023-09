Lavoro sicuro, ok unanime alla mozione «Incentivi alla ditta che dà tutele salde» 

Il Senato approva all'unanimità una mozione, firmata da tutti i gruppi, che chiede al governo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono 139 i parlamentari che sollecitano l’esecutivo a impegnarsi per fermare la «serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera». Richiesta ancora più urgente dopo la strage ferroviaria di Brandizzo e la notizia, arrivata poche ore prima del voto, di tre operai morti in una fabbrica di esplosivi a Casalbordino, in Abruzzo. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ricorda che «tra luglio e settembre sono stati assunti dall’Ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici» e annuncia che «ieri è stato inaugurato un corso di 175 ore che tratterà specificamente anche la vigilanza ferroviaria». La mozione ipotizza di «inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti», incentivi per le imprese che garantiscono «salde tutele per la prevenzione» e più sanzioni per chi non rispetta le regole.

