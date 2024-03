«Lavoro, quest’anno le ispezioni aumenteranno del 40%» 

«Tra il 2023 e il 2024 con il personale che abbiamo attualmente in forza avremo un aumento del 40% delle ispezioni». Lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di un’audizione convocata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. «Con il nuovo contingente - ha aggiunto - andiamo a raddoppiare il numero degli ispettori tecnici addetti ai controlli di cantiere e questo significa aumentare in prospettiva del 100% le nostre potenzialità in termini di controlli».

La ministra ha quindi ricordato il bilancio dei controlli svolti lo scorso anno nel settore dell'edilizia. «In materia di verifiche tecniche nelle imprese edili - ha ribadito - abbiamo una percentuale di irregolarità, nel 2023, che è del 76%. Se poi guardiamo l’altro fenomeno, quello dei cantieri del Superbonus, la percentuale di irregolarità sale all'85%».

E a questo proposito ha sottolineato: «Un settore come quello dell'edilizia, anche per effetto dell'incremento di lavoro che si è avuto per effetto della normativa sul Superbonus, che ha visto nascere negli ultimi tre anni 35.000 nuove imprese, pone anche un tema di qualificazione delle imprese stesse».

