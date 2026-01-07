«Lavoro per una Asl che ascolti i cittadini» 

Si è insediato ufficialmente ieri mattina, nella sede della direzione generale della Asl 6 di Sanluri, il nuovo direttore generale Antonio Lorenzo Spano. Negli uffici di via Ungaretti, il nuovo manager ha incontrato i vertici aziendali e i direttori dei vari servizi dell’Azienda per il saluto istituzionale. «La priorità – ha detto Spano – sarà costruire un modello di sanità fondato sull’ascolto e sulla centralità delle persone, rafforzando l’umanizzazione delle cure e la prossimità dei servizi». Il nuovo manager arriva dopo circa sette mesi della gestione di Maria Francesca Ibba, nominata commissaria straordinaria della Asl dalla Giunta regionale nel maggio scorso.

Il territorio

Soffermandosi sul futuro dell’azienda sanitaria del Medio Campidano, ha assicurato in una nota: «Ogni scelta dovrà maturare attraverso un confronto costante con le istituzioni regionali, i 28 sindaci del territorio, le organizzazioni sindacali e le associazioni, perché solo una collaborazione reale consente di offrire risposte efficaci e coerenti ai bisogni dei cittadini».

Classe 1978, laureato in Economia e con un percorso di specializzazione in materie sanitarie e su tematiche aziendalistiche dal controllo di gestione all’ingegnerizzazione dei processi, Spano è stato nominato con una deliberazione della Giunta regionale il 31 dicembre con un incarico di tre anni. Nel sistema sanitario della Regione, Spano ha ricoperto ruoli apicali, direttore amministrativo, commissario e, dal 2022, direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria di Sassari. È stato inoltre coordinatore regionale e membro del direttivo della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La direzione di aree cruciali, di risorse finanziarie, umane e strumentali, testimonia competenze consolidate in pianificazione, ottimizzazione dei processi e valorizzazione del capitale professionale.

Nuovo percorso

Con l’insediamento del nuovo direttore, la Asl del Medio Campidano avvia una nuova fase del proprio percorso istituzionale, orientata al rafforzamento e alla qualificazione dell’offerta sanitaria, al miglioramento dell’organizzazione dei servizi e al consolidamento dell’integrazione con il sistema socio-sanitario territoriale, nell’interesse dei cittadini, dei professionisti e dell’intero territorio.

