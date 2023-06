«Lavoro nero, una piaga stagionale» 

Lavoro nero e turismo fanno coppia fissa anche in Sardegna. Secondo un’indagine dell’Ispettorato del lavoro incentrata sulle ispezioni di quest’anno, le attività di alloggio e ristorazione si distinguono per il più alto tasso di irregolarità. Ben il 76%, percentuale che nel Sud arriva persino al 95%. «La Sardegna purtroppo non è esente da questo fenomeno ed è urgente mettere in campo tutte le azioni utili a contrastarlo», denuncia la segretaria regionale di Filcams Cgil Nella Milazzo.

La campagna

Che annuncia: «Anche quest’anno noi faremo la nostra parte con la campagna “Mettiamo il turismo sottosopra” che ci vede impegnati in tutte le località turistiche, nei centri e nelle spiagge, per sensibilizzare l’opinione pubblica e informare i lavoratori sui diritti e sulle norme contrattuali, il rispetto dei turni di riposo, il corretto inquadramento, gli straordinari e le maggiorazioni per il lavoro festivo, domenicale e notturno». La campagna vedrà impegnati i delegati Filcams Cgil in un fitto calendario di cinquanta banchetti che verranno allestiti nelle località turistiche da Nord a Sud della Sardegna, dal 16 giugno fino al 5 ottobre. I delegati attraverseranno l’Isola anche a bordo del Camper dei Diritti, in un viaggio a tappe che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori nei luoghi dove svolgono la loro attività.

Sarà anche un’occasione importante per mettere in evidenza e valorizzare il lavoro di chi sta dietro le quinte, richiamando in questo modo l’attenzione dei turisti sull’impegno e la professionalità che contribuiscono a rendere la loro vacanza un’esperienza unica.

«Offerta irregolare»

Il sindacato ha ricordato che, nonostante sia chiara a tutti la diffusione del lavoro nero, anche in questa stagione alcuni imprenditori hanno voluto denunciare la difficoltà a trovare personale. Ma «la verità», spiega ancora Milazzo, «è che ciò che manca, sempre più spesso, è un’offerta lavorativa regolare e disciplinata dai contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative». Oltretutto, «i continui tentativi di ridurre i costi del lavoro vanno a discapito del settore turistico, della qualità del servizio offerto e di conseguenza anche delle imprese».

«Quasi sfruttamento»

Questi i tratti caratteristici del fenomeno: retribuzioni basse, finti contratti part-time con orari effettivi anche di sessanta ore a settimana e forme di lavoro nero e grigio che nascondono illeciti e abusi spesso subiti pur di lavorare. Ancora la segretaria di Filcams sottolinea che «i lavoratori e le lavoratrici stagionali sono esposti a ricatti e condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento, è urgente avviare un profondo cambiamento, superare un modello occupazionale ormai insostenibile e rimettere al centro il lavoro e i lavoratori, la qualità e la sostenibilità delle condizioni di chi opera a vario livello nella filiera turistica».

