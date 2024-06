Lavoro nero, ora è emergenza 

Bar, pizzerie, discoteche, distribuzione di volantini, assistenza agli anziani ed edilizia. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, ma nero. Anche Cagliari non è esente dai casi di lavoratori sfruttati e non in regola con i contributi, impiegati soprattutto durante la stagione estiva e nei fine settimane, quando la richiesta è maggiore. Un fenomeno odioso non solo perché colpisce il dipendente senza tutele, spesso non italiano e senza permesso di soggiorno, ma anche perché, con l’evasione fiscale, viene danneggiato lo Stato e tutte le sue strutture, Sanità, Istruzione, Ordine pubblico e giudiziario. Per non parlare di concorrenza sleale. Non solo, lavoro nero e poca sicurezza viaggiano sullo stesso binario, perché difficilmente un’azienda che sfrutta i dipendenti è al passo con le norme a tutela della salute e del benessere dei lavoratori che così sono esposti a a rischi più alti rispetto a quelli regolari.

La lotta

Individuare e punire le aziende che impiegano i lavoratori in nero non è semplice. In città operano gli ispettori del lavoro ministeriali e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che dipendono funzionalmente dal Ministero del lavoro, ai quali si rivolgono anche le altre Forze di polizia. «Ultimamente le nostre attività si stanno concentrando sugli stabilimenti balneari dove spesso riscontriamo anomalie», spiega Furio Tripicchio, comandante del Nil di Cagliari. Come stanno andando le ispezioni? «Sino a oggi abbiamo riscontrato irregolarità amministrative più “lievi” rispetto al lavoratore non assicurato, come retribuzioni in ritardo, mancato versamento di una parte di contributi». Il 2023 è stato più impegnativo per i militari. «L’anno scorso abbiamo scoperto infrazioni gravi che ci hanno portato a sospendere una ventina di attività d'impresa per lavoro nero». Il comandante non vuole sentire parlare di accanimento contro chi lavora o le aziende. «Cerchiamo sempre di far capire che il Nil tutela il lavoratore e la parte sana delle imprese. Anche nelle infrazioni più importanti diamo la possibilità al datore di lavoro di mettere in regola il dipendente entro un giorno e di non chiudere». Com’è la situazione in città? «Il lavoro nero è molto frequente nella ristorazione, soprattutto d’estate e specialmente durante il fine settimana».

Scuse e caporalato

Non essendoci più i voucher, molti gestori preferiscono non regolarizzare camerieri, barman o aiuto cuochi, con le scuse più fantasiose. Quello del periodo di prova è la giustificazione più gettonata, dimenticandosi, però, che ci sono tipologie di contratto adatte a questa situazione. E il caporalato? «Da noi, come invece accade in altre parti d’Italia, non è gestito dalla criminalità organizzata. Piuttosto, è visto come un fatto atavico». Il caso più eclatante? «Abbiamo scoperto un datore di lavoro che sfruttava un disabile, completamente analfabeta, per pochi spiccioli e senza contributi previdenziali».

Minori al lavoro

«Recentemente si è rivolto a noi anche un minore impiegato nel settore turistico», afferma Simona Fanzecco della Cgil. «Ultimamente le vertenze su ll lavoro nero sono aumentate e riguardano soprattutto i pubblici esercizi e l’edilizia. A oggi abbiamo oltre 120 casi di stipendi e contributi non pagati, ma venirne a capo è molto difficile: alcune imprese stagionali finita l’estate si sciolgono come neve al sole. Recuparare paghe e contributi è un’impresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA