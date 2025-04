Lavoro nero, chiusura per due locali 

Dodici lavoratori irregolari. Li hanno trovati la Polizia locale e i carabinieri delle stazioni cittadine e di quella di Pula durante lo scorso fine settimana, nel corso di un’operazione congiunta che ha interessato i pubblici esercizi nella zona della movida, in pieno centro cittadino, e nei Comuni dell’hinterland.

Proprio in uno di questi sono stati trovati - in servizio in un bar-ristorante-pizzeria - cinque dipendenti “al nero”: il cuoco, il lavapiatti, due camerieri e un addetto alla consegna a domicilio delle pietanze ordinate dai clienti attraverso le app. Le sanzioni saranno di 1.950 euro. In città, invece, c’erano sei lavoratori di una pizzeria senza assicurazione. Era “al nero” anche il disc-jockey.

Oltre che la sanzione pecuniaria, ai titolari dei due locali è stato comminata la sospensione dell’ attività imprenditoriale.

