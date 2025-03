Lavoro nero, chiusi un pub e una pizzeria 

Weekend di controlli serali in città e nell'hinterland nel settore pubblici esercizi, condotti dalle squadre di funzionari dell'ispettorato del lavoro dell’Ispettorato di area metropolitana Iam di Cagliari-Oristano.

Nel corso di una prima verifica nei confronti di una pizzeria da asporto, sono stati trovati in servizio due addetti alla consegna che non avevano alcun contratto né tutela assicurativa. Uno di essi era oltretutto minorenne. Considerato che il pubblico esercizio sottoposto al controllo aveva in organico sei addetti, il personale ispettivo ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per superamento della soglia del 10% di lavoro nero.

Oltre alla sanzione aggiuntiva di 2.500 euro per la sospensione, a carico del datore di lavoro saranno notificate due maxi sanzioni da 1.950 a 3.900 euro, l'ammenda per l'omessa visita medica mai eseguita sul minorenne pari a 1.291 euro, nonché l'ammenda per la mancata presenza del Documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro per euro 2.457.

In un secondo controllo in un pub è stata trovata una cameriera in nero su due lavoratori complessivi presenti, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione. In questo caso, la somma aggiuntiva per la sospensione è stata raddoppiata a complessivi cinquemila euro, sia per l'occupazione irregolare del 50% del personale sia per la mancata elaborazione del DVR, oltre alla maxi sanzione per lavoro nero da 1.959 a 3.900 euro.

