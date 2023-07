Lavoro, nell’Isola è nero e sottopagato 

Per tantissimi sardi il bivio è obbligato: scegliere tra contratti fantasma o buste paga leggerissime rispetto ai colleghi oltre Tirreno. A confermarlo è la deprimente fotografia fatta dalla Cgia di Mestre sul lavoro privato in Sardegna. L’associazione artigiana veneta ha infatti puntato i riflettori su quanto il lavoro abusivo, pagato quindi in nero, influisca sulla produttività delle regioni e soprattutto sul peso delle buste paga. Nei casi limite, il divario tra la media italiana e i territori più disagiati dell’Isola è impressionante con due mesi di giornate lavorate in meno all’anno e stipendi più leggeri anche del 25%.

I numeri

L'Isola con le sue quattro province principali annaspa ai piani bassi della classifica in tutte le categorie. In quella delle giornate mediamente lavorate (regolari) nel corso di un anno la media italiana si attesta su 253,3, ovvero sessanta giorni in più (in pratica due mesi) rispetto ai 193 lavorati nel Nuorese, non a caso in settima pozione tra i territori meno attivi e meno pagati.

E non è tutto: considerato anche la retribuzione media nazionale (lorda) è arrivata a poco più di 92 euro giornalieri contro i soli 69,22 sempre della provincia barbaricina, il 25% in meno.

In realtà il resto della Sardegna non va certo meglio. Anche l’Oristanese per esempio è nella poco lusinghiera “top ten” italiana dei territori con le buste paga più leggere (69,22 euro). Meglio hanno fatto il Sassarese (73,24 euro) e il Cagliaritano (77,58 euro), tutti comunque lontanissimi dalla retribuzione media italiana e distante anni luce dagli stipendi dei lavoratori del nord Italia, dove spiccano Milano (124,07 euro ), Bolzano (104,84 euro), Parma (103,85) e Bologna (103,41 euro). Stesso enorme divario se si analizzano le giornate lavorate: nell’Oristanese sono 225,3, nel Sassarese 203,6 e nel Cagliaritano 225,9.

Differenze

«Questo vuol dire che nel settentrione gli impiegati e gli operai sono degli stacanovisti e quelli del meridione degli scansafatiche? Assolutamente no. Ci mancherebbe», mettono subito in chiaro gli autori dell'indagine. «Anche nel Mezzogiorno si lavora molto e, probabilmente, anche di più che in altre aree del Paese; purtroppo, lo si fa in “nero”. Pertanto, queste ore lavorate irregolarmente non possono essere incluse nelle statistiche ufficiali. Inoltre, la concorrenza sleale praticata dalle realtà completamente o in parte sconosciute al fisco e all’Inps mantengono, nei settori in cui operano, molto basse le retribuzioni previste dai contratti nazionali».

Ma allora perché al Sud si lavora meno? «Oltre alla presenza di un’economia sommersa più diffusa», concludono i rappresentanti della Cgia, «nel meridione c’è poca industria, soprattutto hig-tech, e una limitata concentrazione di attività bancarie, finanziarie ed assicurative. Il mercato del lavoro è caratterizzato da tanti precari, molti lavoratori intermittenti, soprattutto nei servizi, e tantissimi stagionali legati al mondo del turismo. Inoltre, si fa meno ricerca e il numero dei laureati che lavorano nel Sud è contenutissimo. La combinazione di questi elementi fa sì che gli stipendi percepiti siano statisticamente più bassi della media nazionale.

