Lavoro nei campi per 1 euro l’ora 

PIOMBINO. Rastrellavano uomini ogni giorno, a rotazione, da un gruppo di una settantina di rifugiati pakistani e bengalesi ospiti dal centro di accoglienza Le Caravelle a Riotorto, per sfruttarli in aziende agricole della provincia di Livorno e Grosseto. I carabinieri, insospettiti dal viavai giornaliero di furgoni al Cas, hanno cominciato nel maggio scorso l’indagine che ieri ha portato all’arresto di otto dei dieci indagati - due però sono sfuggiti alla cattura perché all’estero - tutti pakistani tra i 30 e i 56 anni. Sei sono titolari di ditte individuali fornitrici di lavori e servizi nel settore agricolo, quattro reclutavano i lavoratori. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro i reati ipotizzati. La paga oraria variava tra i 3 e i 9 euro circa, in un caso appena 0.97 euro all’ora. Gli operai agricoli erano pagati anche con tre mesi di ritardo. «Serve un salto di qualità sul piano del contrasto preventivo» al caporalato, dice la Flai Cgil.

