Lavoro, Mattarella: «Giustizia sociale con salari equi» 

«Non vi può essere pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale, senza rispetto delle libertà sindacali». Sergio Mattarella torna a intervenire sul tema salariale, o meglio, sul problema dei salari troppo bassi, sottolineando che, «la Costituzione italiana delinea con chiarezza un modello di società in cui il lavoro è al tempo stesso fondamento della Repubblica, strumento di realizzazione personale e leva di giustizia sociale».

Il monito

Il richiamo del presidente della Repubblica è venuto da Torino dove Mattarella ha preso la parola al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite per un intervento dal taglio internazionale che però ben si collega con quanto ha detto pochi giorni fa, in occasione della Festa del lavoro, sul problema dei «salari inadeguati» in Italia facendo capire che tanti italiani faticavano ad arrivare a fine mese. Parole sante per il segretario della Cgil Maurizio Landini. «Il presidente dice la verità: siamo infatti di fronte - ha argomentato - a una situazione in cui c’è precarietà, si è poveri lavorando, si sta tornando alla guerra e addirittura si stanno aumentando le spese per il riarmo, ed è evidente che tutto questo sta mettendo a rischio la democrazia nel nostro Paese». All’organismo dell’Onu il capo dello Stato ha ricordato quanto l’equità sociale sia determinante per la stabilità internazionale sottolineando quanto «la giustizia sociale sia imprescindibile per la pace, la stabilità, il progresso e il benessere condiviso tra i popoli».

Le opportunità negate

Ben più diretto è il presidente in un passaggio successivo dedicato ai migranti: queste sono «considerazioni che appaiono tanto più vere alla luce dei complessi fenomeni migratori cui assistiamo, e che spesso vedono appunto nel mancato accesso al lavoro degno la loro prima e più autentica spiegazione».

La Costituzione

Durante la sua visita a Torino, Mattarella ha toccato un altro tema caldissimo dell’attualità politica italiana, quello delle carceri e dell’altissimo numero di suicidi. E qui il messaggio è più politico e investe le responsabilità di governo. «È necessario - ha scritto in un messaggio per il 50° anno dell’ordinamento penitenziario - un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti, in particolare di quelli più vulnerabili, nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive». Il capo dello Stato insiste molto nel ricordare a tutti che la Costituzione prevede un impegno delle istituzioni per la riabilitazione del detenuto escludendo così di fatto il concetto di pena detentiva esclusivamente punitiva. «La dignità umana non conosce zone franche di esclusione. È questa la premessa che offre ai detenuti, attraverso percorsi lungimiranti, il recupero e l’accesso ai valori della socialità e della legalità». Per questo Mattarella invita tutti a lavorare «per inverare sempre più, anche nelle carceri italiane, i valori della Costituzione».

