«Lavoro ma non posso pagare i debiti» 

L’aumento dei prezzi, una separazione, un imprevisto medico e quella che era una vita normale, soddisfacente dal punto di vista economico e sociale si trasforma in incubo. Perché l’onda lunga della pandemia non si è affatto placata. Anzi, anche ultimamente alcune categorie di lavoratori da un giorno all’altro si sono ritrovate disoccupate o incapaci di soddisfare i bisogni del loro tenore di vita. Fare retromarcia o tentare di tirare il freno a mano dei consumi non è semplice. Così è sempre più facile, nonostante un lavoro, ritrovarsi poveri. Baristi, commercianti, impiegati, commessi, solo per citarne alcuni, quotidianamente cercano in tutti i modi di superare il sovraindebitamento che non permette più di onorare i mutui o pagare le bollette di luce e gas. Se a fine mese ci si accorge che i soldi non bastano più sono guai e, prima delle azioni di recupero dei debiti, entra in gioco la depressione, la consapevolezza di non poter più offrire un futuro ai propri figli.

Per aiutare chi è soffocato dai debiti Movimento Consumatori e Acli hanno riattivato lo Sportello Riparto, supporto gratuito a famiglie e microimprese.

Dal sogno all’incubo

Loredana è un’infermiera di 54 anni che lavora in un ospedale del capoluogo. Ha 54 anni e due figli ora maggiorenni. Il marito era un piccolo imprenditore con contratti altalenanti. Tutte le spese importanti facevano riferimento alla busta paga della donna: le rate della macchina,il finanziamento per il dentista, il prestito per un viaggio e l’affitto della casa. Per tanto tempo non c’è stato alcun problema, il marito onorava regolarmente i debiti garantiti dalla donna. La famiglia del Mulino bianco, però, improvvisamente si scioglie come neve al sole. Lui scappa e va a vivere con una nuova compagna. Sulle spalle di Loredana rimangono 40.000 euro di debiti che l’ex marito smette di pagare. È lei la responsabile in solido e per saldare gli obblighi non riesce ad arrivare a fine mese. Tenta di tamponare gli impegni accendendo altri prestiti che abbassano la rata allungando la scadenza.

La sfortuna si accanisce contro Loredana, dopo la separazione si ammala di tumore al seno che supera dopo un intervento chirurgico e varie sedute di chemioterapia. La malattia lascia strascichi, non può più fare i turni notturni in ospedale e lo stipendio si abbassa notevolmente. Non è tutto, il più piccolo dei figli risente della separazione è ha un contraccolpo psicologico che gli crea parecchi problemi. In questa catena di iella il debito è lievitato da 40.000 a 100.000 euro.

Sportello riparto

«Loredana è solo uno dei 30 utenti in difficoltà economiche per sovraidebitamento che abbiamo seguito negli ultimi mesi», dice Claudia Mureddu, responsabile dello Sportello Riparto di viale Marconi, 4. «Nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza, il nostro servizio offre accesso a una rete di supporto specialistico e a strumenti che consentono di gestire, contrastare e risolvere i problemi relativi all'indebitamento. Attraverso l’Ordine dei commercialisti, uno specialista seguirà il caso e aiuterà a dirimere le situazioni debitorie».

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 07043039 o scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica sportelloriparto@aclicagliari.it.

