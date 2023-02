«Lavoro, la grande sfida dell’Isola» 

«Se nove rapporti di lavoro su dieci sono precari, il mercato non cresce. Anche i lavori più stabili, però, producono salari che non sono in grado di soddisfare i bisogni fondamentali ed essenziali. Tutto ciò genera una società più povera che non riesce a “comprendere” il valore del lavoro».

Sanità, trasporti, lavoro e riconversione dell’industria: sono queste, per Fausto Durante, rieletto, ieri, segretario generale della Cgil sarda, le emergenze da risolvere per garantire un futuro alla Sardegna e ai sardi.

Il telescopio Einstein a Sos Enattos può essere una scommessa per la Sardegna?

«Dal punto di vista simbolico è una scommessa per tutto il Paese: l’Italia riconfermerebbe la sua posizione di protagonismo nei grandi progetti di ricerca. In Sardegna, invece, prenderebbe il via una seconda stagione industriale basata sull’innovazione. Ma si vince se quest’area viene attrezzata con le infrastrutture necessarie».

Continuità territoriale, è un disastro?

«Oggi, così com’è strutturata, è un paradosso beffardo per i sardi. Non è un problema solo per chi deve spostarsi è anche un oggettivo limite allo sviluppo del territorio. Serve uno sforzo comune: si deve riaprire una trattativa con l’Europa, anche tramite il Governo».

Gas o rinnovabili per la Sardegna?

«Siamo nel vivo di una transizione, per almeno dieci anni dovremo fare uso di tutti i vettori disponibili, ma nel frattempo dobbiamo sviluppare tutte le fonti rinnovabili. Fare grossi investimenti solo sul gas oggi sarebbe miope e di corto respiro. Qui ci sono tutte le condizioni per investire su eolico, solare e idroelettrico».

Sanità sarda in difficoltà, qual è la strategia per migliorarla?

«Bisogna riniziare a investire risorse consistenti e dismettere qualunque idea di privatizzazione. Chi lavora nel pubblico deve avere un salario adeguato che permetta di non rimpiangere il privato».

Spopolamento: come si contrasta?

«Intervenire sulla qualità e sull’efficacia delle prestazioni sanitarie credo sia il primo antidoto per evitarlo. Stop ai soldi a pioggia ma è importante dialogare con le amministrazioni».

Finanziaria regionale: che giudizio dà?

«Negativo. È una manovra timida, con importi modesti e marginali, che non risponde alla complessità delle sfide della Sardegna. Non tiene conto di alcun nostro suggerimento e non si concentra sulle principali emergenze».

