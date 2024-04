Lavoro, la corsa della Cgil al referendum 

È partita anche in Sardegna la raccolta firme per i 4 quesiti del referendum su licenziamenti, contratti a termine e sicurezza promossi dalla Cgil nazionale. Ieri i banchetti hanno fatto da corollario alle manifestazioni per il 25 aprile che si sono svolte nei capoluoghi sardi: a Cagliari, Sassari, Carbonia, Olbia, Oristano e a Nuoro in piazza Italia. E proprio qui ha firmato la presidente della Regione Alessandra Todde.

Protesta

«Vogliamo restituire centralità e valore al lavoro svilito e deprivato da leggi e norme che lo hanno reso precarie e insicuro» ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante per spiegare le ragioni della raccolta delle 500mila firme necessarie per portare i referendum al voto del Paese. È il punto di partenza di una vasta mobilitazione che vedrà impegnate le strutture della Cgil in tutti i luoghi di lavoro, nelle piazze dei piccoli e grandi centri, ovunque ci sia l'occasione per raccogliere le firme a sostegno della campagna referendaria. Per spiegare l'importanza della mobilitazione il segretario Cgil riparte dalle prime parole della Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e non si tratta certo di un lavoro povero, precario e in subappalto come quello imposto oggi a migliaia di lavoratori e lavoratrici».

Sforzo nazionale

La mobilitazione ha interessato tutta la Penisola. La prima firma è stata posta a Casa Cervi, di Gattatico, dove vivevano e lavoravano Alcide e i suoi sette figli, uccisi alla fine del 1943 dai fascisti al poligono di Reggio Emilia. «Affermare il legame che c'è tra la democrazia, la liberazione del Paese e la centralità del lavoro», ha spiegato il segretario Cgil Maurizio Landini. «Oggi c'è troppa precarietà, salari troppo bassi. Il mondo del lavoro ha bisogno di migliorare la propria condizione».

I primi due quesiti sono sui licenziamenti: uno sul superamento del contratto a tutele crescenti introdotto con il Jobs act previsto per gli assunti dopo l'entrata in vigore della normativa con l'esclusione del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo; il secondo sull'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo previsto per i lavoratori delle piccole imprese in luogo del reintegro. Il terzo riguarda la reintroduzione delle causali per i contratti a termine mentre il quarto è relativo agli appalti e riguarda la responsabilità del committente sugli infortuni sul lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA