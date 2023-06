Lavoro in sicurezza, l’innovazione  è made in Cagliari  

La tecnologia al servizio del lavoro anche per ciò che riguarda la tutela della salute. È uno dei principi alla base di un nuovo e innovativo studio avviato dal Dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università di Cagliari in collaborazione con il prestigioso ateneo scientifico statunitense Virginia Tech. Una ricerca – che ha ottenuto 250 mila euro di finanziamento dal Governo - incentrata sul monitoraggio degli operai over 50 impegnati nei cosiddetti “lavori usuranti” e finalizzata alla prevenzione di lesioni fisiche e patologie muscoloscheletriche. A illustrare il progetto – denominato Powher, acronimo di Promoting older worker health for employment retainment – è la coordinatrice Micaela Porta, 33 anni, ricercatrice specializzata in ergonomia clinica che opera nel laboratorio di Biomeccanica nella Cittadella di Monserrato. «Lo studio coinvolgerà decine di lavoratori impiegati in mansioni pesanti e usuranti, in particolare quelli attivi nel campo della logistica, gli operai metalmeccanici e anche gli operatori sanitari, a cui, in accordo con le aziende e su base volontaria, verranno fatti indossare dei sensori inerziali durante l’orario di servizio».

Come funziona

«Questi sensori – continua Porta – registreranno nell’arco del turno i dati sui movimenti del tronco e delle spalle e sugli sforzi complessivi, monitorando in tempo reale postura, tempi, ripetizioni, carichi sollevati e spostati, piegamenti, flessioni. In aggiunta ai parametri monitorati dai sensori, c’è anche la possibilità, tramite accelerometri da polso o solette sensibili nelle scarpe, di tenere sotto controllo altri tipi di movimento, nonché i passi. Un’amplissima mole di dati che poi verranno scaricati e che analizzeremo assieme ai colleghi della Virginia Tech». Con quale obiettivo? «Le finalità della ricerca – prosegue Porta – sono molteplici. L’analisi dei dati ottenuti sarà innanzitutto importante per capire in maniera più approfondita la correlazione tra attività lavorativa usurante e disordini muscolo-scheletrici, affaticamento muscolare e microdanni che, alla lunga, possono creare conseguenze gravi a muscoli e tessuti. Lo scopo principale è quello di fare prevenzione, tutelando e sensibilizzando i lavoratori più anziani e, al tempo stesso, aiutando le aziende a innalzare il grado di sicurezza sui luoghi di lavoro».

L’obiettivo

Questo nel breve periodo. Nel lungo periodo, invece, i dati raccolti dai ricercatori sardi potranno essere molto utili nel campo della progettazione dei cosiddetti “esoscheletri passivi”. Ovvero, una sorta di tutori che chi è impiegato in lavori usuranti potrà indossare per ridurre fatica, sforzi e – dunque – i rischi per la propria salute. «Pensiamo – spiega la dottoressa Porta - a un meccanico che deve stare per ore con le braccia sollevate per lavorare sotto un’automobile sollevata oppure a un saldatore professionale che deve rimanere a lungo con la schiena flessa: con l’andare del tempo possono svilupparsi patologie croniche a livello muscolo-scheletrico, dal semplice mal di schiena a disordini più seri. Gli esoscheletri passivi potranno dare agli operai supporto durante il lavoro, alleviando i carichi e facilitando i movimenti, in modo tale da ridurre la fatica e, con essa, il fattore di rischio a livello fisico».

Più p revenzione

Senza contare i benefici a livello economico, visto che maggiore prevenzione e minori rischi si traducono in significativi risparmi per aziende, assicurazioni e, anche, per il sistema sanitario nazionale. Quale sarà, nel dettaglio, la suddivisione dei compiti tra Sardegna e Usa? «Qui da noi verrà svolta la fase operativa e di monitoraggio dei lavoratori, in quanto in Italia c’è maggiore facilità di partnership con le aziende e dunque di accesso ai luoghi di lavoro. Le prime analisi dei risultati avverranno in tandem tra i due atenei», spiega Massimiliano Pau, direttore del Laboratorio cagliaritano di Biomeccanica ed ergonomia industriale. «Dal canto proprio – aggiunge Pau – la Virginia Tech metterà a disposizione la propria esperienza di punta nell’interpretazione dei dati nel campo dell’ergonomia e della progettazione di esoscheletri». «Questo progetto – conclude Pau - è un’esperienza molto importante, che consolida la nostra collaborazione con il Virginia Tech. E va inoltre sottolineato che si tratta di un programma di cooperazione scientifica e tecnologica riservato a giovani ricercatori under 40. Un programma, quindi, incentrato sui progetti di ricercatori giovani e promettenti, che ha orizzonti sterminati, non solo quello inerente la prevenzione di infortuni e lesioni».

