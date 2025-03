Lavoro grazie all’agricoltura di qualità 

Creare occasioni di lavoro in un periodo di crisi ripartendo dalla terra visto il crollo della grande industria nel Medio Campidano, territorio ormai diventato un cimitero di fabbriche. Il Consiglio comunale ha aderito a Incomunis, una comunità di tutela delle agrobiodiversità e del cibo della Sardegna e punta sui prodotti d’eccellenza come lo zafferano, che ha il marchio Dop, ma anche sul riso, sul miele, sul grano e sui legumi.

La crescita

Questa è la strada sulla quale puntare per lo sviluppo del paese secondo il consigliere comunale Gianluca Figus, che ha la delega all’agricoltura e che si è occupato dell’iter che ha portato a questa rete: «Abbiamo aderito alla Comunità di Tutela della Biodiversità e del Cibo con profondo rispetto per le tradizioni culturali, i valori ambientali e la ricchezza naturale che caratterizzano la Sardegna Sud Occidentale. Riconosciamo l’importanza di preservare e valorizzare la biodiversità locale e le risorse agroalimentari autoctone, frutto di un patrimonio millenario di saperi, tradizioni e interazioni rispettose con il territorio. Vogliamo contribuire, in modo concreto alla salvaguardia e alla promozione del prezioso patrimonio naturale e culturale del territorio».

I giovani

E sono tanti i giovani che hanno puntato sulla terra. Viene da una famiglia di agricoltori Marcello Curreli, 33 anni: «Chi lavora nei campi non ha orari e ci dedica tanto tempo e passione. Oggi può essere un’importante opportunità. Abbiamo un’azienda di circa 80 ettari, ma abbiamo anche un laboratorio di confezionamento e trasformazione dei prodotti agricoli come i legumi (ceci, fave, fagioli, lenticchie), spezie come lo zafferano,aglio, basilico, menta, origano e peperoncino».

Ha puntato da una vita sul riso Stefano Curreli, 61 anni, che ha iniziato nel 1987: «Coltivo circa 45-50 ettari di riso. Ho 8 dipendenti e porto avanti tutta la filiera che va dalla coltivazione del prodotto fino alla trasformazione con risotti pronti e gallette. Esportiamo in tutta Europa. La produzione per ogni ettaro è di circa 70 quintali ma può variare in base all’annata».

Zafferano e miele

Ha creduto da oltre vent’anni nello zafferano ma anche in altre coltivazioni Fausto Caboni, 54 anni: «Nel 2007 ho aderito al marchio Dop. Ho un’azienda di 40 ettari e coltivo anche cereali, legumi e foraggere. Mi sono convertito al biologico dal 2010 spinto dal desiderio etico di rispettare il territorio e di garantire prodotti di qualità e genuini in linea con le tradizioni locali».

Dopo un periodo di interruzione riprenderà la propria attività tra le api Sandra Pascalis: «Ho iniziato nel 1999 in località “Campu Linus”. Ho seguito l’esempio di mio padre, quella delle api è una passione di famiglia. Abbiamo il mille fiori, quelli di cardo e di eucaliptus. La Sardegna importa percentuali molto alte di questo prodotto: dietro c’è un lungo lavoro fatto di amore e di passione, molta gente è abituata a vedere il miele solo nel vasetto e non capisce come si arrivi a questa eccellenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA