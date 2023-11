Lavoro, giovani e immigrazione: la ricetta del Mcl per il futuro 

L’importanza della formazione dei giovani in vista di un futuro lavorativo, l’inclusione e l’accoglienza con riferimento ai migranti ospitati nelle strutture della provincia. Sono i due principali argomenti che hanno tenuto banco durante il convegno regionale e provinciale del Movimento cristiano lavoratori, una delle maggiori organizzazioni del mondo cattolico che si è tenuto ieri mattina a Donigala, nella sala conferenza di Ros’e Mari. «Il lavoro prima di tutto - spiega Roberto Fozzi, presidente regionale uscente del Movimento - I nostri giovani per intraprendere questa avventura devono essere formati in maniera adeguata, anche alla luce delle nuove scoperte come ad esempio l’intelligenza artificiale». I relatori hanno affrontato anche il tema dell’immigrazione: «Noi facciamo tanto per l’accoglienza, per l’integrazione - spiega ancora Fozzi - Portiamo avanti il nostro pensiero e cioè che tutti siamo come fratelli. Però anche dall’altra parte ci deve essere comprensione e accoglienza della nostra cultura». All’incontro organizzato dal Movimento, fondato sul principio della sussidiarietà e solidarietà, hanno partecipato anche diversi amministratori comunali di Oristano e il vice presidente nazionale del Movimento Michele Cutolo. ( s.p. )

