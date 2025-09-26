VaiOnline
Il convegno.
27 settembre 2025 alle 00:25

Lavoro femminile, la sfida della Cisl 

Segregazione formativa, dimissioni in bianco, autodiscriminazione, modelli organizzativi da rivedere: sono alcuni dei temi approfonditi ieri nel corso del convegno sul divario retributivo di genere, organizzato dalla Cisl. «Il gender pay gap è una criticità strutturale, con ripercussioni sensibili lungo tutto l’arco della vita lavorativa e pensionistica», ha detto il segretario generale della Cisl di Cagliari Giuseppe Atzori, aprendo i lavori.

La Sardegna riflette gran parte delle dinamiche nazionali - bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro; concentrazione delle donne in ambiti meno remunerativi; elevato tasso di part-time involontario; presenza di un tetto di cristallo che limita l’accesso a posizioni dirigenziali; divari salariali più marcati nel corso della carriera, ma ha specificità legate al proprio tessuto economico e sociale.

La necessità di un cambio culturale è stata sottolineata da tutti i relatori, così come l’importanza di rivedere i modelli organizzativi, «e in questo – ha detto il segretario nazionale confederale Ignazio Ganga – può essere importante la legge sulla partecipazione approvata dal Parlamento sulla spinta della Cisl. Occorrono misure di conciliazione vita-lavoro, per evitare che la donna non possa avere le stesse condizioni che ha un uomo all'interno del processo lavorativo».

Tra i relatori anche l’assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo: «La Regione Sardegna è e sarà sempre al fianco delle donne per contribuire a rendere la parità salariale e occupazionale una realtà quotidiana. La rimozione delle disparità di genere è la vera sfida di un sistema economico, istituzionale e culturale che sappia stare al passo con i tempi e le donne stanno già costruendo il futuro».

