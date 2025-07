Lavoro, fatica, successi Jannik saluta Alcaraz e ringrazia la famiglia 

LONDRA . Il sorriso che lo accompagna quando alza le braccia al cielo per la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner non lo aveva mai svelato; neanche quando nel 2024 ha vinto il suo primo Slam agli Open d'Australia. E' il sorriso della rivincita su Carlos Alcaraz e del riscatto dalla dolorosissima sconfitta al Roland Garros. «A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo»: sono queste le sue prime parole al pubblico dopo l'impresa che lo porta ad essere il primo italiano a vincere sul prato verde di Londra. «Voglio diventare un tennista e una persona migliore», è la promessa, è la sua filosofia di gioco e di vita alla quale non ha mai derogato. L'unica regola alla quale non si può derogare: il duro lavoro. Quello che cita sempre quando si riferisce al padre e alla madre, che gestiscono un ristorante a Sesto Pusteria. Ed è a loro che vanno i saluti più sentiti, dopo esser salito in tribuna ad abbracciarli tutti, loro in piedi in mezzo a un pubblico ricco di notorietà (da Nicole Kidman a Lily Collins, da Keira Knightley a Matthew McConaughey, fino ad Anna Wintour).

«Un giorno incredibile»

«Questa - ha proseguito Sinner - è una giornata speciale. Sono grato di essere in salute e circondato dalle persone importanti. I miei genitori qui, mio fratello, tutto il mio team, è bellissimo. Soprattutto grazie a mio fratello che questa settimana è qui perché non c'è la Formula 1», scherza ancora, rivolgendosi al fratello sugli spalti. È un giorno incredibile: il saluto emozionato alla principessa Kate che gli consegna il trofeo, l'applauso dell'All England Lawn Tennis and Cricket Club, e dei tanti vip in tribuna.

Sinner ha reso omaggio alla sua seconda famiglia, il tennis. «Inzio da Carlos. Hai fatto un torneo incredibile: grazie per il giocatore che sei. È così difficile affrontarti però abbiamo un bellissimo rapporto fuori e dentro il campo», dice rivolgendosi al tennista murciano. Un piccolo accenno alla partita: «L'ultimo game ho servito molto bene - spiega - sono molto contento di essere riuscito a controllare i nervi».

L’avversario

Alcaraz, sostenuto dal tifo del Re di Spagna Felipe e del ministro dell'interno di Madrid (a rappresentare l'Italia c'era invece l'ambasciatore a Londra, Inigo Lambertini) ricambia con la stessa moneta: «Perdere è difficile; però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik - dice lo spagnolo dopo la partita - Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità nel campo. Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis in queste due settimane. Sono contento per te, continua così».

Il sorriso

Jannik torna il ragazzo sorridente di sempre. Commenta un episodio curioso, quando un tappo di champagne è caduto in campo mentre era al servizio: «Solo qui a Wimbledon succede ed è il motivo per il quale è così bello giocare qui - dice sorridendo - è un torneo molto costoso....». Da vincitore del torneo, l'altoatesino diventa un socio di Wimbledon e può giocare sui campi di Wimbledon a giocare a fine carriera. «Spero che la mia carriera duri un po' - scherza - non avevo mai pensato di essere qui, quando si è giovani è il sogno dei sogni». Poi un ultimo pensiero. «Voglio ringraziare il mio team e tutti coloro che sono venuti qui in questa giornata. Mi date tante emozioni. Continuo ad insistere per diventare un tennista migliore e soprattutto una persona migliore. Infine, voglio ringraziare i raccattapalle per tutto l'aiuto che avete dato durante queste due settimane».

Il montepremi

Tre milioni e mezzo di euro, questa la cifra che Jannik Sinner si è assicurato vincendo il torneo di Wimbledon. Si tratta di 300mila euro in più rispetto al premio dello scorso anno. Carlos Alcaraz avrà poco meno della metà, si consolerà con 1.300.000 di euro. Quest'anno il montepremi totale di Wimbledon è cresciuto del 7%, fino a 53,5 milioni di sterline (61,5 milioni di euro), facendone il torneo più ricco al mondo.

Le reazioni

“Un'altra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa sognare un'intera Nazione. Orgogliosi di te, campione!”, afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Jannik Sinner è il primo tennista italiano della storia a vincere il torneo di Wimbledon. È la vittoria del talento, ma anche della serietà e della tenacia. Impegnarsi nella vita paga. Congratulazioni, campione!”, così su Facebook il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

“Il sogno dei sogni. Che emozione profonda viverlo con te, grazie a te, caro Jannik. Apprezzando ogni tuo gesto in campo, ogni tua parola fuori dal campo, tenendo insieme a te e baciando con te questo meraviglioso trofeo che sa di tradizione, valore e onore. Con te non solo nella vittoria, nel giorno del trionfo, con te sempre”, così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, su X dopo la vittoria di Sinner, “che bello sentire la speaker dire: Campione 2025, dall'Italia, Jannik Sinner!”, conclude Abodi.

“Entusiasmante, un fenomeno, un ragazzo semplice e determinato sul tetto del mondo”, scrive Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, “mi è dispiaciuto non andarci, non c'erano aerei per rientrare, vorrei conoscerlo di persona”, conclude.

“Siiiiiiiiiiiiiinnnnnner! Che bellezza, anche Wimbledon. Soprattutto Wimbledon! Un trionfo straordinario contro un grande Alcaraz. E che meraviglia la carezza alla mamma”, così il leader di Iv Matteo Renzi commenta sui social la vittoria.

