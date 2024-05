Lavoro extra e consulenti in corsia 

Prestazioni aggiuntive per sopperire alla carenza di medici. L’eccezione diventa regola nel comparto sanitario oristanese: per il trimestre aprile-giugno la Asl ha già autorizzato oltre 260mila euro di spesa, ma altri reparti (Oncologia in testa) attendono il via libera con trepidazione.L’emergenza in corsia non dà tregua e le assunzioni delle ultime settimane sono solo una goccia nel mare con la stagione estiva ormai alle porte e le ferie arretrate da smaltire. I sindacati lanciano l’allarme: «La situazione è molto complicata, il ricorso alle prestazioni aggiuntive è necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza, ma non può essere la soluzione». Non si tratta di straordinari, ma di attività eccedente stabilita in anticipo per carenze strutturali.

Le attività

Sul sito della Azienda sanitaria negli ultimi giorni sono apparse numerose delibere firmate dal direttore generale, Angelo Maria Serusi, altre se ne aggiungeranno. Partendo dal presidio ospedaliero cittadino, sono state autorizzate (per i mesi di aprile, maggio e giugno) 150 ore al personale della dirigenza medica del reparto di Neurologia, per un totale di 15mila 876 euro. Altre 1008 ore serviranno al personale impegnato nell’Assistenza domiciliare integrata (distretto di Oristano): totale 32mila euro. Ai medici del reparto di Nefrologia e Dialisi del San Martino, la Asl ha concesso 144 ore oltre il monte orario stabilito per contratto, per un importo di 15mila 240 euro; 18mila 627 euro, pari a 176 ore di lavoro extra, serviranno ai camici bianchi in servizio presso la Casa circondariale di Massama.La fetta più grossa spetta all’unità di Radiologia degli ospedali di Bosa e Ghilarza: 900 ore per la dirigenza medica, 1200 ore per il personale del comparto per un ammontare di 133mila 358 euro. Il distretto di Ales-Terralba potrà usufruire di prestazioni aggiuntive per 1080 ore nel servizio di Assistenza domiciliare integrata per quanto concerne il personale del comparto (34mila 292 euro) e di altre 120 ore per i dirigenti (12mila 700 euro) a cui si sommano i 30mila euro già impiegati nel trimestre gennaio-marzo.

I sindacati

Fino a ieri non era ancora stata pubblicata l’autorizzazione a prestazioni aggiuntive per il reparto di Oncologia. «Abbiamo avuto rassicurazioni - osserva Luigi Curreli direttore della Struttura e segretario di Anaao Assomed - ce lo auguriamo, andiamo incontro a un carico di lavoro insostenibile». Dall’inizio dell’anno sono solo tre gli oncologi operativi, tre hanno lasciato l’incarico; altrettanti sono gli ematologi: troppo pochi per un presidio sanitario che abbraccia utenza della periferia nuorese e del Medio Campidano. «Non possiamo rinunciare alle ferie, ne abbiamo bisogno. Le prestazioni aggiuntive non possono andare avanti all’infinito, servono medici». Preoccupazioni condivise dal medico sindacalista Cimo, Giampiero Sulis: «Nei reparti di Anestesia e Radiologia non va meglio, senza l’apporto di consulenti e collaboratori esterni sarebbe tutto bloccato».

