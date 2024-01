Lavoro e territori, sociologi a confronto 

“Lavoro, imprese e territori tra prossimità e distanza” è il titolo dell’ottavo convegno Sisec (Società italiana di sociologia economica) che si svolgerà a Cagliari da domani a sabato nel Campus Sant’Ignazio, in viale Fra’ Ignazio 78. Organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari, le quattro giornate hanno l’obiettivo di analizzare la relazione tra prossimità e distanza – sociale, strutturale e spaziale – tradizionalmente fattore cruciale nella comprensione dei fenomeni e dei comportamenti socioeconomici. Le trasformazioni sociali degli ultimi anni hanno riportato al centro dell’attenzione pubblica e accademica questa coppia concettuale a diversi livelli di analisi: per gli individui, nella dimensione della produzione e riproduzione sociale, basti pensare al ruolo delle nuove tecnologie digitali per costruire e coltivare relazioni economiche, professionali e sociali; per le imprese, con la guerra in Ucraina che ha avuto un impatto sugli approvvigionamenti e investito le catene globali del valore già provate dalla pandemia; per le istituzioni, che hanno dovuto mettere a punto politiche mirate per affrontare le nuove sfide.

Si comincia domani alle 11.15 con focus su donne, povertà e politiche di redistribuzione; su immigrazione; sui conflitti nei quartieri popolari; sulla frammentazione del workplace e il lavoro ibrido; sulle trasformazioni tecnologiche; sulla transizione digitale.

Le scienziate e gli scienziati – in arrivo da università e istituti italiani ed europei – sono chiamati a interpretare questi fenomeni, ad approfondirne le conseguenze e analizzare i meccanismi regolativi e le politiche messe in atto ai diversi livelli istituzionali per anticipare e rispondere al cambiamento, muovendosi verso società più sostenibili.

