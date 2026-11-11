«Non possiamo continuare a gestire le emergenze senza affrontare le cause che le producono. La Sardegna non ha bisogno dell’ennesima stagione di annunci, ma di decisioni capaci di tenere insieme sviluppo produttivo, qualità del lavoro e competenze. È arrivato il momento di passare dalle analisi alle scelte, dalle scelte agli impegni e dagli impegni ai risultati», dice Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna, ieri a Cagliari al convegno “Tornare a costruire il futuro”, al quale hanno partecipato anche la governatrice Alessandra Todde, e gli assessori al Bilancio Giuseppe Meloni, al Lavoro Desirè Manca e all’Industria Emanuele Cani.

La mobilitazione

Il sindacato è in mobilitazione in tutta Italia per sostenere le proposte del Libro Verde per il Patto sociale e per chiedere, anche nel confronto sulla manovra economica del Governo per il 2027, scelte più incisive su salari, pensioni, sanità, welfare, lavoro e investimenti. In Sardegna questa mobilitazione ha attraversato gli otto territori provinciali, attraverso assemblee e incontri con lavoratori, pensionati e giovani, e ieri a Cagliari ha portato una proposta concreta: costruire un Patto sociale regionale su sviluppo, lavoro e competenze.

Il Rapporto

«Nel 2023 la retribuzione media annua dei dipendenti privati sardi era di 17.642 euro, contro i 23.630 della media italiana, circa il 25% in meno. Un divario sul quale pesano anche la discontinuità occupazionale e le caratteristiche del sistema produttivo regionale. Tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali dei dipendenti privati in Sardegna sono diminuite del 15,2%. Non basta dire che cresce l’occupazione. Dobbiamo chiederci quanto vale quel lavoro», prosegue Ledda.

Le imprese

Ancora: «Non possiamo continuare a gestire separatamente le singole crisi senza affrontare il futuro industriale dell’Isola».

Da qui la proposta di un Patto sociale regionale, con un metodo e obiettivi verificabili. «Alla presidente Todde chiediamo di dare seguito alla proposta di un confronto strutturato su sviluppo, lavoro e competenze, con una regia capace di collegare programmazione, investimenti e accordi attuativi. Alle imprese proponiamo di rafforzare investimenti, contrattazione e partecipazione. Vogliamo un Patto con priorità definite, responsabilità riconoscibili, tempi certi e verifiche periodiche».