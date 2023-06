«Lavoro e sacrifici, siamo seuesi» 

Il futuro è incerto, con il rischio spopolamento che continua a far tremare il paese ai piedi del Gennargentu. Indice di natalità nel 2022 pari a zero, 1,7 - dice l'Istat - l'anno prima, e meno di milleduecento anime registrate. «È sicuramente preoccupante». Se ne parla anche nella succursale marittima di Cagliari, dove la comunità seuese è grande sei volte tanto e decisamente più in salute: settemila residenti, arrivati alla quinta generazione. Niente censimenti, in questo caso, ma la voce di chi ha contribuito a snellire l'anagrafe comunale (di Seui) creando il solido impero nel capoluogo sardo. Per capirci: c'è chi giura che negli anni Novanta 850 esercizi commerciali fossero loro.

«Saper fare sacrifici»

«Il segreto? Saper fare sacrifici»: parola di Cesare Murgia, 79 anni, arrivato a Cagliari a tredici, senza famiglia né capitale («Avevo solo la fame»). Prima esperienza in un bar di via Tuveri, dodici mesi in salumeria, e poi a Sarroch, a servire ai tavoli. La svolta con i primi risparmi: a 18 anni compra un negozio in via della Pineta («carta bollata e pagamento in contanti, la sera presi le chiavi»). Parte per il servizio militare, torna da Trieste con licenza premio e acquista uno stabilimento balneare al Poetto (l'Arcobaleno).

Nel 1967 posa gli occhi su Giorgino: col fratello Augusto compra la Triglia d'oro, che di lì a poco diventerà Sa Cardiga e su Schironi, («Mai avere fretta!»). Dai pasti serviti ai lavoratori della Rumianca fa il salto di qualità, nella nuova sede - quella attuale -, alla Maddalena spiaggia.

È il 1980, all'inaugurazione c'è Gigi Riva: «Quando mi allontanai dalla città mi diedero per spacciato, invece triplicai il lavoro», dice ricordando la visita di Cossiga, del ministro Martino, dei reali olandesi. Ora fa il supervisore: al primogenito Mauro ha costruito il Caesar’s hotel, Gianluca gestisce il ristorante, alla figlia ha aperto gelateria e tabacchi lì vicino. «Accontentarmi? È un po' come con le ciliegie, non si riesce a smettere di mangiarne».«Prima di farci sedere alla scrivania abbiamo fatto la gavetta in tutti i settori. Papà ci ha fatto partire dal basso, esattamente come fece lui», premessa doverosa quella di Fabrizio Lai, cinquant'anni, direttore commerciale reparto arredamenti e plexiglas della Neon Europa: opera di un seuese - suo padre, morto un anno fa a 78 anni - che ha guardato oltre.

Insegne, trattorie e bar

Trattorie, bar, tabaccherie, qualcuno dice che negli anni d'oro i seuesi avessero il monopolio quasi totale. Una sorta di destino scritto nel Dna che Alberto Lai ha ribaltato quasi subito, stravolgendo dinamiche consolidate. È il 1950 quando papà Aurelio, contadino, si trasferisce a Cagliari e apre una trattoria in piazza San Domenico. Alberto lo raggiunge nel '51: a sette anni dà una mano nel locale, a dodici trasporta bombole a gas e ripara ferri da stiro, poi la folgorazione davanti all'insegna dell'allora cinema Corallo, che lo porta alla “Martini lampadari e insegne-Icies” dove inizia a fare l'aiuto montatore, per 2mila lire alla settimana. Nel ‘62, 16 anni crea la Neon Europa nel cortile della trattoria. Prima sede in via Corelli, in affitto, tre anni dopo - con un mutuo e senza casa - compra 400 metri quadri in via Rossini.

Nel '90 terzo e ultimo trasloco: ottiene dalle banche 400 milioni per l'anticipo e acquista un capannone in viale Elmas; costo totale: un miliardo di lire. Un impero luminoso, lasciato in eredità ai quattro figli. Insieme all'amore per la sua Seui: «Ne era innamorato, non si perdeva una festa, ci portava lì per le vacanze. Ci credeva così tanto che fece costruire anche un ostello, convinto che il turismo potesse arginare lo spopolamento. Non gli è stato permesso di aprirlo».

Bar e paninoteche

Sacrificio, spirito d'adattamento e un naturale fiuto per gli affari che sembrano aver avuto in dote dalla Barbagia abbandonata. Tratti distintivi delle tante storie dei seuesi che hanno scritto la storia in città. Come Salvatore Melis, scomparso lo scorso settembre con quel titolo “re dei baristi”, conquistato in vita. Caffè Torino sotto i portici di via Roma, il bar Aresu a San Benedetto e quello della stazione dei treni di piazza Matteotti oramai chiuso, e poi i bar dei centri commerciali, e l'espansione sino a Sassari e Abbasanta.

In curriculum anche il 33 per cento delle quote della Caffè Bonito srl, fondata alla fine del 1990, a Lucca, e arrivata a fatturare 1,3 milioni di euro rifornendo bar e ristoranti in Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna, e poi messa in liquidazione. Una storia come altre, basata sulla regola - non scritta - che sembra valere per l'intera comunità: «I debiti si estinguono, sempre».

