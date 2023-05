«Lavoro e infrastrutture per il rilancio» 

«Una provincia in forte declino economico e sociale che necessita subito di un rilancio». L’appello arriva dal segretario provinciale della Cisl Alessandro Perdisci che, alla luce dei dati pubblicati negli ultimi giorni da Istat e Inps, evidenzia come il territorio si stia lentamente spopolando «con 49 comuni su 87 che hanno una popolazione sotto i mille abitanti e che nel tempo è stato completamente abbandonato dalle istituzioni, dagli istituti di credito- sostiene-ci sono stati accorpamenti a carico di servizi (come scuole e poste) senza che noi siamo mai stati chiamati ai tavoli decisionali».

Il segretario esprime preoccupazione non tanto per il numero dei pensionati «quanto per il costante calo degli occupati dovuto a una struttura economica squilibrata e troppo dipendente dalla spesa pubblica e a una forza lavoro tra le meno qualificate d’Europa – ribadisce - Per il rilancio del territorio occorre un incremento delle attività legate all’alta formazione, un potenziamento delle infrastrutture immateriali (scuola, formazione, ricerca e università) e materiali (porto, aeroporto e raccordo ferroviario); il potenziamento e la valorizzazione dei siti di pregio ambientale (la provincia di Oristano possiede il 47% delle zone umide dell’intera Sardegna) archeologico e culturale». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA