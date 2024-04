«Lavoro e giovani, il Papa ci aiuti» 

Seduti in semicerchio davanti alla scrivania pontificia, è durato un’ora e mezzo l’incontro tra Papa Francesco e gli otto vescovi della Sardegna, apertura ufficiale della visita “ad limina” al Successore di Pietro in Vaticano. È stato il presidente della Conferenza episcopale sarda, monsignor Antonello Mura, a illustrare - in un’accurata sintesi - i punti centrali contenuti nella relazione sullo stato di salute della Chiesa di Sardegna, elaborato poi consegnato e depositato negli uffici della Santa Sede. Un lavoro di oltre un anno, quasi una Tac della realtà isolana, scansionata nelle sue stratificazioni religiosa, culturale e socioeconomica.«Al Papa – ha dichiarato Mura – abbiamo presentato luci e ombre della nostra terra, la sua grande fede e religiosità come le piaghe dell’abbandono scolastico, del lavoro che manca, delle fasce più marginali e sofferenti, a cominciare dai giovani».

Dieci anni

Sono trascorsi dieci anni abbondanti da quello storico 22 settembre 2013 quando papa Francesco, «venuto dalla fine del mondo», appena eletto Vicario di Cristo in terra, scelse proprio la Sardegna e Cagliari, in forza della «sua e nostra» Madonna di Bonaria, come prima destinazione dei suoi viaggi apostolici.Molte cose sono cambiate da quel giorno. Arrigo Miglio, allora arcivescovo di Cagliari, nel frattempo diventato cardinale, al momento regge la diocesi di Iglesias, rimasta vacante per le dimissioni di monsignor Zedda. Al posto di Miglio a Cagliari è arrivato Giuseppe Baturi, consacrato vescovo in piazza Palazzo e poi nominato Segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

Accorpamenti

Accorpate le diocesi di Ogliastra e Nuoro, rette dall’attuale presidente della Conferenza episcopale sarda, Antonello Mura. Stessa sorte per le chiese di Oristano e Ales-Terralba affidate al francescano Roberto Carboni. È cambiata anche la guida della diocesi di Tempio: al posto dell’ormai ottantenne Sebastiano Sanguinetti è arrivato un altro religioso, l’abate benedettino Roberto Fornaciari. Mentre a Ozieri e Alghero sono rimasti Corrado Melis e Mauro Maria Morfino.

L’incontro

Come prassi ormai da anni, fra il Papa e i vescovi solo incontri collegiali e frontalieri, quasi nessuna udienza personale. Colloqui che proseguiranno nei prossimi giorni, e fino a venerdì, nei vari Dicasteri dove la situazione della Chiesa sarda verrà affrontata in contesti tematici, senza trascurare uno dei temi che più sta a cuore a Papa Francesco, la nuova geografia della Chiesa italiana con l’accorpamento delle troppe diocesi italiane. «Un aspetto presente nella relazione sottoposta al Pontefice», ha ancora dichiarato monsignor Mura, «ma che troverà attuazione non appena si saranno concluse le visite “ad limina” di tutto l’episcopato italiano, e cioè non prima del prossimo giugno».

Domani, intanto, la consueta Udienza generale del mercoledì (tempo permettendo in piazza San Pietro) parlerà sardo. Oltre i vescovi e il presbiterio delle otto diocesi isolane, l’udienza sarà aperta ai rettori e ai chierici del Seminario regionale sardo e dei Seminari diocesani oltre che a tutti i sardi residenti a Roma e che sono in grado di raggiungere la Capitale. Occasione per rinsaldare i legami fra il Papa argentino e la terra sarda: non è un caso che, nell’aereo pontificio, davanti alla poltrona del Papa, in tutti i suoi viaggi apostolici, troneggi sempre l’icona della Madonna di Bonaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA