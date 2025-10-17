VaiOnline
Marmilla.
18 ottobre 2025

Lavoro e formazione: c'è uno sportello 

Un aiuto concreto per giovani e adulti che cercano informazioni su lavoro, formazione, scuola, bandi e iniziative europee: così il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu illustra il servizio “Informa Orienta”, attivo nei Comuni di Villanovaforru (capofila), Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Turri e Ussaramanna.

Lo sportello, gratuito e accessibile su appuntamento, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera orientarsi tra le opportunità di crescita personale e professionale. Il servizio è curato dalla cooperativa sociale “La Clessidra”, che gestisce anche le prenotazioni tramite telefono o WhatsApp al numero 380/6417686. I sei Comuni collaborano in gestione associata.

Da qui a fine mese gli sportelli saranno attivi a Villanovaforru giovedì 23 ottobre (biblioteca comunale, dalle 15 alle 18), a Siddi venerdì 24 ottobre (locali comunali, dalle 9,30 alle 12,30), a Pauli Arbarei lunedì 27 ottobre (aula consiliare, dalle 15 alle 18), a Lunamatrona martedì 28 ottobre (biblioteca comunale, dalle 15 alle 18) e a Ussaramanna mercoledì 29 ottobre (biblioteca comunale, dalle 9,30 alle 12,30).

È inoltre già disponibile online il programma dei mesi di novembre e dicembre, che prevede due aperture mensili per ciascun Comune. (g. g. s.)

