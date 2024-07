Lavoro e disabilità, strategie di crescita 

«L’occupabilità delle persone con disabilità non rappresenta solo un problema etico e di democrazia, ma riguarda anche la sostenibilità economica». Con queste parole Roberto Pili, presidente di Ierfop (Istituto europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale), ha aperto il convegno organizzato nella sede cagliaritana che ha messo a confronto politici e rappresentanti dell’Università e del terzo settore sul tema dell’inclusione dei lavoratori disabili.

I dati

«L’Italia ha un tasso di vecchiaia del 193%, il che significa che ogni 193 anziani che non possono lavorare ci sono 100 giovani che invece sono in grado di farlo, e la forza lavoro di questo Paese si ridurrà di un altro 17% nei prossimi 20 anni», spiega Pili. «Non riuscire a coinvolgere migliaia di persone disabili che vorrebbero lavorare, affidandole a un destino legato all’assistenza, è un delitto che non ci possiamo più permettere».

Il tasso di occupazione delle persone disabili in Italia si attesta al 36%, ben al di sotto della media europea che sfiora il 51%, e la maggior parte si trovano nelle regioni del nord.

Sull’Isola, inoltre, l'incidenza della disabilità è la seconda più alta d’Italia dopo l'Umbria: il 7,3% della popolazione, contro la media nazionale del 5%. «Occorre creare condizioni più favorevoli all’occupazione: accessibilità dei luoghi di lavoro, accomodamento ragionevole, agevolazioni per investimenti in tecnologie digitali che aiutino i disabili a essere competitivi», prosegue Pili. «Per farlo ci sono le leggi e ci sono ingenti risorse che provengono dall’Europa».

Le risorse

Risorse che fanno capo ai fondi strutturali europei, specialmente il programma Fesr 2021-2027 e il programma Fse+ 2021-2027. Il primo destina alla Sardegna un miliardo e mezzo di euro, di cui 225 milioni per l’inclusione sociale. Il secondo, su 750 milioni per l’Isola, ne prevede 232 per l’occupazione e 192 per l’inclusione e la lotta alla povertà.

«Il problema maggiore, quando si tratta di questi fondi, non è l’ammontare, che è enorme, ma le tempistiche: troppe volte una parte dei soldi non viene spesa in tempo e finisce per essere restituita a Bruxelles», mette in guardia Alessandro Melillo, ambasciatore Erasmus per l’educazione degli adulti. Nello specifico, le risorse devono essere spese entro il 2029.

I progetti

Intanto, l’assessore regionale all’industria Emanuele Cani, dopo aver ribadito l’importanza per la politica di dialogare con le associazioni del terzo settore per favorire progetti che mirano all’inclusione di persone disabili, ha aggiunto che «è necessario calibrare meglio i meccanismi di premialità per le imprese e gli interventi che abbiano come obiettivo quello di uniformare le possibilità delle persone».Fondamentale anche l’ambito della formazione a livello universitario per poter generare sbocchi occupazionali concreti. «Il lavoratore disabile non deve essere considerato come un peso ma come una risorsa. Piuttosto che domandarci come possiamo aiutare una persona disabile a vivere, chiediamoci: in che modo può essere utile a un’azienda?», ha evidenziato Alessandro Spano, docente di economia aziendale all’Università di Cagliari.

