Lavoro e disabilità, le strategie 

L’inserimento al lavoro delle persone con disabilità è un punto centrale dell’assessorato regionale al Lavoro e uno dei primi passi è stata la delibera che mette a disposizione dell’Aspal 11 milioni di euro per tre anni per la promozione di azioni con questo obiettivo.

Lo ha detto Eugenio Annicchiarico, direttore generale dell’assessorato, alla tavola rotonda “Collocamento mirato: l’efficacia del lavoro di rete e le prospettive future”, in cui enti, aziende e associazioni si sono confrontati per l’inserimento della persona disabile in maniera semplice e tempestiva, senza intoppi burocratici a prescindere dallo sportello al quale ci si rivolge. La delibera prevede un riconoscimento di 50mila euro per le aziende che assumono almeno una persona con disabilità. Tra gli interventi finanziabili anche i cosiddetti accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, domotica, software), attività di formazione e accompagnamento per la persona con disabilità e per il personale coinvolto, tutor aziendale, trasporto e mobilità casa-lavoro, strumenti per la flessibilità, elaborazione di progetti di inserimento e tirocini formativi.

