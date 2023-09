Lavoro e benessere, psicologi a confronto 

Si terrà in città il congresso nazionale dell’Aip, l’associazione italiana psicologia. L’appuntamento è dal 6 all’8 settembre in varie sedi dell’Università.

Tanti i temi che verranno affrontati con l'obiettivo di offrire nuove visioni del presente per accompagnare individui, gruppi e organizzazioni dentro scenari inediti di cambiamento. Si discuterà inoltre dei conflitti e dei desideri che possono emergere nel contesto lavorativo in costante evoluzione e di come le nuove tecnologie stiano influenzando la produttività, la soddisfazione lavorativa e il benessere psicologico di lavoratrici e lavoratori. Infine, verrà affrontato il tema dello sviluppo sostenibile e l’importanza di promuovere cambiamenti culturali nella direzione di una società sempre più equa, inclusiva, solidale, responsabile, capace anche di prendersi cura di sé e dell’ambiente.

Il programma

Un congresso itinerante: il 6 settembre alle 9,30, nell'aula Magna del Rettorato (palazzo Belgrano, via Università 40) ci sarà l’inaugurazione. I lavori proseguiranno poi il 6 nel pomeriggio e giovedì 7 presso la sede della facoltà di Ingegneria e Architettura (via Corte d’Appello 87). Due le lectio magistralis previste. La prima in apertura dei lavori il 6 settembre alle 11,30 con Alessia Contu, docente alla University of Massachusetts, Boston, dal titolo “Prefigurare la vita nuova: discernimento, lavoro, speranza”. La seconda l’8 settembre alle 10,45, sarà tenuta nell’aula Magna Capitini (campus Sa Duchessa) da Michael Hogg docente alla Claremont Graduate University di Los Angeles.Prevista anche una tavola rotonda con attrici e attori: l'incontro è previsto per mercoledì 6 settembre alle 17.45 nell'aula magna del dipartimento di Architettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA