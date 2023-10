Lavoro, dieci milioni per la formazione 

Dieci milioni di euro per la formazione professionale e i corsi di certificazione delle competenze. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora Ada Lai, ha dato il via libera allo stanziamento delle risorse, dieci milioni di euro di cui otto milioni per il Fondo lavoro in Sardegna 2022 e due per il programma cantieri LavoRas 2023.

Gli investimenti

«Il 2023 è l’anno europeo delle competenze - dice Ada Lai - proclamato dall’Unione per rilanciare il valore della formazione. La Regione ha avviato investimenti senza precedenti sulle persone, sempre più efficaci e inclusivi, per creare le competenze richieste dal mercato del lavoro, che garantiscono occupazione ai disoccupati, ai giovani e alle donne». Il tutto in un momento in cui il mercato del lavoro richiede competenze che pochi hanno, mentre rallenta – in tutta Italia – la messa a terra del programma Gol (Garanzia di occupabilità) che, grazie ai fondi del Pnrr (per la Sardegna 32 milioni di euro), entro il 2025 dovrà valutare e riqualificare quanti oggi, sia nell’enorme fascia dei senza lavoro che nel segmento degli occupati, non hanno competenze adeguate.

La previsione

Formazione e competenze. Da qui al 2027, è la rilevazione fatta da UnionCamere, saranno quasi 95mila i posti di lavoro che sarà necessario coprire, in parte perché andranno in pensione 69.500 occupati (di cui 26.300 del settore privato), e poi perché – è la stima fatta – se ne aggiungeranno altri 25.200 nuovi di zecca creati dalla spinta del mercato. In quali settori sarà necessario formare e specializzare nuove professionalità? Si punterà sull’artigianato, la nautica e i mestieri del mare, la metalmeccanica, le innovazioni digitali e tecnologiche, la managerialità nelle aziende, l’agroalimentare, tutta l’alta formazione post laurea. La delibera varata dalla Giunta regionale, inoltre, prevede un altro milione di euro per lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti a favore delle agenzie formative accreditate (annualità 2022-23 -2024).

