Lavoro di squadra, qui nessuno è solo 

In cosa consiste la ri-abilitazione delle sordità?

È un lavoro di squadra, con un preciso patto terapeutico fra le parti: nonostante i momenti faticosi per il singolo, non essendo soli, si continua a pedalare. Logopedista, tecnica audiometrista, tecnica audioprotesista, otorinolaringoiatra/audiologa, educatrice professionale, infermiera, psicologa e caregiver sono le risorse su cui può contare la persona o il bambino con sordità che affronta il percorso ri-abilitativo. Si comincia con il prendere confidenza con tutti i fenomeni acustici, dai rumori alle parole/frasi, fino a giungere alla comprensione degli stessi in contesti di ascolto faticosi.