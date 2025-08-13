VaiOnline
San Gavino
14 agosto 2025 alle 00:46

Lavoro conclusi al Palasport, adesso si gioca 

Nuova vita per il palazzetto dello sport in via Verga a San Gavino, dopo anni di proteste e disagi delle società sportive per le pessime condizioni dell’impianto. I lavori sono finalmente terminati e l’edificio si potrà nuovamente utilizzare. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica: «Con la conclusione della bitumazione, il palazzetto è riqualificato all'interno e all'esterno e pronto per la stagione sportiva. È un lungo lavoro ereditato dalla precedente Giunta (per la parte interna) e completato con i lavori finanziati per 150mila euro con l'avanzo di bilancio del 2024 e dedicati al completamento della riqualificazione, con particolare attenzione alla parte esterna».

All’interno sono conclusi i lavori dell’impianto sportivo utilizzato da molte società del paese, che potranno contare su una nuova casa dello sport, su cui nello scorso mandato si erano investiti 400mila euro. A San Gavino sono tanti i cittadini che fanno sport e tante le società del settore che utilizzano gli spazi dell’impianto di via Verga, come il Club Pallavolo Monreale e la Vitalis Basket.

A pochi passi dal palazzetto in via Dante ci sono due campi da tennis comunali e per le attività delle tante associazioni del settore sono utilizzate anche le palestre di via Foscolo e di via Paganini dell’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea”. A questi impianti si aggiungono il campo sportivo Santa Lucia e un altro impianto circondato dalla pista di atletica in via Convento. Così la pratica dello sport è sempre più diffusa a San Gavino e per tanti diventa un grande momento di socializzazione e di crescita all’insegna del sano divertimento.

