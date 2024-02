Lavoro a rischio, 44 incidenti e 2 morti 

Basta morti sul lavoro, anche la Cgil gallurese è scesa in campo in occasione dello sciopero nazionale proclamato dopo la tragedia di Firenze. Sicurezza e prevenzione, il monito lanciato al Governo nell’incontro tra il segretario gallurese Filcams, Danilo Deiana, Hassan Ben Bouzid, coordinatore territoriale Fillea e Pietro Masia, responsabile del servizio Spresal della Asl. In luce i numeri 2023 della Gallura: 44 infortuni totali, di cui 2 mortali; 14 in edilizia, 1 in agricoltura, 19 nei restanti comparti. Allarma il 60% di infortuni gravi oltre alle 16 segnalazioni di malattie professionali.

«I controlli ci sono, 479 aziende visitate e 350 sopralluoghi a carattere ispettivo nel 2023 – sottolinea Masia - ma per farli occorre un lavoro straordinario vista la cronica mancanza di personale». La sicurezza del lavoro deve diventare la tematica centrale dell’Agenda politica, afferma Deiana, davanti ai numerosi operai edili intervenuti. «Questo Governo ha fatto solo passi indietro, urgente l’intervento sui cosiddetti appalti a “cascata” dove viene meno la sicurezza. Occorre un bollino di qualità per le aziende che stanno all’interno della legalità. Ci deve essere un nuovo piano sociale e maggiore attenzione nella formazione». Subito un tavolo all’indomani delle regionali: «Non esistono morti bianche – dice Bouzid – questi sono omicidi sul lavoro».

