Lavoro, 37milioni per i cantieri dei Comuni 

La Giunta stanzia 37 milioni di euro per l’attivazione dei cantieri di lavoro. «Non assistenzialismo, ma misure di politica attiva che favoriscano l’occupazione e garantiscano la dignità del lavoro», dice l’assessora al Lavoro Ada Lai, commentando l’approvazione della delibera, che prevede il riparto delle risorse tra tutti i comuni della Sardegna. «Un provvedimento importante, tanto atteso, che da un lato va incontro alle esigenze di personale da parte delle amministrazioni comunali e dall’altro mira a superare misure di politica passiva come il reddito di cittadinanza. Lavori seri e non lavoretti - precisa l’esponente dell’esecutivo Solinas - abbiamo infatti aumentato a 30 il numero delle ore settimanali e raddoppiato il contributo per singola unità lavorativa per garantire retribuzioni adeguate e dare la possibilità ai sindaci di reclutare, in base al proprio fabbisogno, oltre al personale operaio, anche altri profili professionali, come ingegneri, tecnici, amministrativi, contabili». Figure indispensabili per l’elaborazione e la gestione dei fondi e dei progetti, compresi quelli europei. I cantieri, conclude l’assessora «saranno a misura dei Comuni, un’alternativa concreta al reddito di cittadinanza e soprattutto un’opportunità lavorativa concreta per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici».

RIPRODUZIONE RISERVATA