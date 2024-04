«Lavoriamo tra mille difficoltà» 

Almeno trenta medici in meno in tutto il Sulcis Iglesiente, carichi di lavoro abnormi e tensione alle stelle anche negli ambulatori. Cui si somma per i professionisti in camice bianco anche il compito di assolvere al ruolo di segreteria, sottraendo quindi tempo alle visite e agli assistiti. È in questo clima generale che si sono create le tensioni sfociate nei giorni scorsi nella frazione di Cortoghiana (ma in precedenza tempo fa pure a Bacu Abis) in atti di maleducazione (e aggressività verbale), al punto che una dottoressa titolare dell’ambulatorio si è messa in malattia (torna lunedì), e la sua sostituta ha proprio rassegnato le dimissioni dall’incarico perchè non disposta a reggere la situazione.

La solidarietà

La solidarietà di tantissime persone, a cominciare dai loro pazienti, è stata immediata. Ma gli “addetti ai lavori” hanno precise spiegazioni sul perché si è venuta a creare una situazione del genere: «Si è ridotta l’attività degli ospedali di Iglesias e Carbonia e allo stesso tempo paghiamo una penuria anche nel nostro territorio di almeno una trentina di professionisti – fa notare Domenico Salvago, presidente provinciale e regionale Snami – moltissimi colleghi finiscono per portarsi il lavoro a casa, tanti pazienti chiedono l’accesso diretto e i momenti di disagio aumentano in continuazione».

Medici in servizio

Attualmente i medici di famiglia in servizio nel Sulcis Iglesiente sono un’ottantina: «l numero ideale sarebbe fra i 110 e 115 ma i bandi vanno deserti – analizza il dirigente sindacale – a Carbonia ne mancano almeno 9, a Iglesias 4, ci sono località come Sant’Anna Arresi, Masainas, Piscinas, Giba in cui operano due sostituti e uno dei quali rischia di lasciare l’incarico: nell’hinterland di Carbonia e Iglesias la situazione è quindi ancora più grave. C’è bisogno di altri medici».

L’assistenza

Molti medici hanno accettato di arrivare al massimale di 1800 pazienti quando, nel corso del 2023, era esplosa di colpo la crisi della penuria di dottori e alla fine, dopo lunga trattativa con la Regione, si era arrivati a questa soluzione. In media comunque i medici hanno 1600 pazienti: «E in questa situazione – interviene Gianluca Casu, delegato cittadino per i medici di Carbonia – spesso tanti colleghi devono anche fare attività di segretariato dinanzi alla mole ingente di pazienti che ricevono: occorre che la Regione dica chiaramente se il segretario lo deve pagare il medico di tasca sua, oppure se provvede l’assessorato regionale alla Sanità come garantito mesi fa durante le trattative». Casu avverte anche un altro aspetto: «Per regolare l’accesso dei pazienti sono stati individuati strumenti diversi tramite le app, che talora possono apparire di ostico utilizzo per certe categoria di pazienti anziani». Del caso Cortoghiana ha deciso di occuparsene anche il Comune di Carbonia, individuando un modo per ricondurre il clima alla serenità dopo gli episodi dei giorni scorsi: «Tutta la città esprime solidarietà e vicinanza alle dottoresse – sottolinea il sindaco Pietro Morittu – ci siamo resi disponibili ad organizzare con i cittadini un incontro a Cortoghiana per cercare di appianare le tensioni e capire quali strade percorrere nell’interesse dei pazienti e dei medici».

