«Lavoriamo perché tutto sia perfetto» 

Sarà la sua seconda prova dopo quella del 2013 quando, lui “semplice” guardiano, venne nominato Terzo Guardiano dall’allora presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio. Un salto in avanti appassionante, inatteso. Un ruolo carico di responsabilità ma pur sempre esaltante.

«Accadde per l’assenza di candidature», ricorda Riccardo Rocca, 58 anni, a cui spettano ancora una volta gli abiti prestigiosi di guida della 367esima festa. «A Sant’Efisio, lo ripeto spesso, si arriva o per un’immensa gioia o per un grande dolore. Per me è stata proprio una grossa sofferenza a spingermi. Era il 2003. Un parente stretto e amatissimo era venuto a mancare, per lui ero in qualche modo il figlio maschio che non era riuscito ad avere».

Compito importante, ruolo determinante, quello del Terzo guardiano, considerato il vero regista della festa. «Deve verificare che tutto proceda nel modo corretto, che i meccanismi rodati non si inceppino neppure un momento. Tutti i tasselli devono restare al loro posto durante i riti propedeutici, durante la processione, in ogni momento», conclude Riccardo Rocca. (a. pi.)

