«Lavoriamo per valorizzare le ricchezze d’Ogliastra» 

Con il decreto della presidente Alessandra Todde risorge la Provincia Ogliastra. Ora entità autonoma rispetto a Nuoro. «Da oggi inizia una nuova fase: quella della piena operatività. Sarà mio compito fare in modo che l’ente rappresenti l’intero territorio, valorizzando ogni strumento e risorsa, per migliorare l’efficienza delle scuole, delle infrastrutture viarie e dei servizi ambientali». Esordisce così, Marzia Mameli, per annunciare la rottura del cordone ombelicale che ancora legava l’Ogliastra alla provincia di Nuoro. «Le sfide - dice l’amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra - sono molte e richiedono un’accelerazione. Con il rinforzo della pianta organica, che conta solo 14 funzionari operativi tra gli uffici di Tortolì e Lanusei, lavoreremo per rendere la Provincia un ente capace di supportare i Comuni». L’attenzione è rivolta alle istituzioni scolastiche superiori e alla revisione dei criteri di riparto delle spese di funzionamento. «Un segnale importante in questa direzione è stato il rientro del Comune di Seui tra i territori della Provincia. Un ritorno atteso, che rafforza l’identità storica e culturale della nostra comunità e conferma la volontà di ricostruire una provincia coesa, consapevole del proprio valore». (ro. se.)

