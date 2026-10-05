«Lavoriamo per pagare la benzina» 

Una botta mica da poco. Con i prezzi alla pompa self service di benzina e diesel fissati nell’ultima settimana intorno al 2,1 e ai 2,3 euro al litro rispettivamente, l’ufficio studi della Cgia prevede per l’Oristanese nel 2026 un rincaro medio mensile di 3 milioni di euro. Da un costo complessivo sui carburanti nel 2025 di 176 milioni quest’anno si è passati a 213, 37 milioni in più, pari al 20,9%.

I tassisti

I tassisti applicano all’utenza tariffe di natura amministrativa, cioè stabilite per delibera dai Comuni che hanno rilasciato le licenze. Il tassametro non può essere manomesso, ciò significa che ogni aumento del prezzo di benzina, gasolio o Gpl di questi mesi si traduce in un costo aggiuntivo che il tassista non può scaricare sul cliente.

Ieri i sette tassisti che operano in città hanno incontrato l’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen per capire come si può intervenire per far fronte al “caro-benzina”. «Tra tutte le norme del nuovo regolamento approvato all’unanimità mesi fa dal Consiglio comunale abbiamo anche esaminato quella che attiene alle tariffe che per essere modificate devono passare al vaglio di una commissione. Comprendiamo molto bene la situazione e faremo il possibile per venire incontro alla categoria». I rappresentanti di commercio come i dipendenti privati che devono percorrere ogni giorno chilometri in auto per recarsi al posto di lavoro per lo più a Oristano sono tra i più penalizzati dal rincaro dei carburanti.

I dati

Le stime generali che interessano l’Oristanese, precisa l’Ufficio studi della Cgia, sono calcolate a partire dai dati sui consumi 2025 del ministero dell’Ambiente e dei prezzi medi. Per quest’anno sono stati ipotizzati gli stessi livelli di consumo e i prezzi aggiornati in aumento in modalità self-service. Gli aumenti non pesano solo sulle tasche di famiglie e pendolari, ma anche su chi usa l’auto ogni giorno per lavoro o chi possiede un autocarro per trasportare merci. Le categorie professionali più colpite sono i camionisti, i tassisti e gli agenti di commercio. A Oristano e provincia le imprese interessante sono 638: 427 agenti di commercio, 179 autotrasportatori e 32 tassisti. I camionisti devono fronteggiare costi immediati e ricavi differiti, le assicurazioni, la manutenzione dei mezzi e il personale. Al contrario, i tempi di incasso delle fatture possono arrivare anche a 90 se non addirittura a 120 giorni.

«Aumenti insostenibili»

«Gli aumenti sono diventati insostenibili, non ci rientriamo più con gli incassi, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sono blindati dai contratti stipulati anni fa quando i prezzi alla pompa erano ben diversi. Con Oristano qualcosa potremo ottenere, con altri comuni siamo lontani», commenta Franco Fara, società di autolinee e servizio bus per gli studenti di Oristano e altri della provincia.

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