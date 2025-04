«Lavoriamo per il rientro di Trentini» 

VENEZIA. Il governo è al lavoro per riportare a casa Alberto Trentini, il cooperante veneziano fermato dalle autorità del Venezuela dal 15 novembre e detenuto in un carcere alla periferia di Caracas. A 145 giorni dalla sua scomparsa, Giorgia Meloni ha telefonato alla madre di Trentini, Armanda Colusso, che lo attende nella sua casa al Lido di Venezia. La signora «conferma di aver ricevuto nei giorni scorsi una telefonata della presidente Meloni che ha assicurato alla famiglia Trentini l’impegno del nostro governo per riportare finalmente a casa Alberto», ha ribadito ieri Alessandra Ballerini, l’avvocata che assiste la famiglia, aggiungendo che il dal giorno dell’arresto Trentini «non ha potuto comunicare neppure con la propria famiglia, né ha potuto ricevere visite consolari. Questa attesa logora Alberto e chi lo ama».

Il carcere

Il cooperante risulta detenuto a “El Rodeo I” nello Stato di Miranda, a circa 30 chilometri della capitale venezuelana, in una località chiamata Guatire. Era arrivato in Venezuela il 17 ottobre per coordinare i lavori della Ong “Humanity & Inclusion”. Attualmente sarebbe in regime di isolamento, accusato di terrorismo. Il suo stato di salute sarebbe «buono», secondo informazioni giunte dalle autorità venezuelane. Dal primo momento si sono moltiplicati gli appelli e le iniziative - della famiglia, della politica e della comunità - in una situazione di totale blackout sulla sua sorte.

L’appello dei Regeni

Anche Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, avevano lanciato un appello durante la trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”. Oltre a Trentini n Venezuela ci sono sette italiani con doppia cittadinanza, tra i quali ex deputati e dirigenti politici, nella lista dei detenuti per i quali il governo italiano ha fatto numerosi appelli per la liberazione alle autorità di Caracas.

RIPRODUZIONE RISERVATA