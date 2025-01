«Lavoriamo per il Campo largo» 

Poco più di un anno dalle prossime Amministrative in città con un obiettivo preciso: recuperare almeno quel 10 per cento di elettori persi per strada alle ultime elezioni, e tentare il ritorno al governo dopo quasi 15 anni in minoranza (a parte il primo mese prima del ribaltone Delunas nel 2015). Il Pd quartese si prepara all’appuntamento elettorale del 2026, e dopo i recenti successi del centrosinistra in Regione e a Cagliari l’idea è quella di replicare lo stesso modello politico: «Il Campo largo è possibile anche a Quartu», dice la capogruppo del Pd in Consiglio Barbara Cadoni, 37 anni di cui quasi 13 trascorsi a fare politica, prima con i Giovani democratici e poi nel Pd.

Il centrodestra sta lavorando per un’alternativa alla maggioranza di Milia. Il Pd?

«Vogliamo costruire un progetto elettorale insieme ai cittadini, sentire le loro esigenze e proposte. Ripartire da quel contatto diretto con i quartesi che pensiamo sia mancato in questi ultimi anni sulle scelte strategiche per la città».

Dialogo già aperto con altre forze politiche?

«È ancora presto. Al di là di Quartu, il dialogo con altri partiti e movimenti di centrosinistra e progressisti - compresi i 5 Stelle - c’è a livello nazionale e regionale. Un buon banco di prova è stato la campagna per il referendum contro l’autonomia differenziata: bisogna capire se sulla base di quel dialogo si può costruire qualcosa di più strutturato in vista delle Amministrative in città».

Un Campo largo in salsa quartese è possibile?

«Secondo me sì, ovviamente va costruito. Partendo da un progetto comune per la città che coinvolga anche altri movimenti civici, aperto a tutti coloro che si riconoscono in un Campo largo progressista di centrosinistra».

Anche alla luce del caso Todde?

«Sì, anzi quello che sta succedendo mi auguro possa rafforzare l’alleanza anche a sostegno della presidente».

State dialogando anche con l’attuale sindaco?

«Per ora c’è un rapporto istituzionale. Sarà il Pd nella sua interezza a decidere con quali forze si dovrà dialogare».

Milia però dice che il suo modello politico resta civico: il Pd sarebbe disposto a rinunciare al simbolo?

«Direi di no, siamo interessati a dialogare con forze civiche ma non a rinunciare alla nostra identità, quella di principale partito della coalizione di centrosinistra e progressista in Sardegna e in Italia».

Un giudizio sul governo Milia?

«C’è di buono che abbiano messo ordine nell’ordinaria amministrazione, partendo dalla riorganizzazione del personale. Mentre sulla visione generale della città è mancato qualcosa, così come non c’è stato il coinvolgimento dei cittadini sulle scelte strategiche. Quartu deve diventare una città moderna, più sportiva, integrata nell’area metropolitana, con più occasioni di svago e divertimento per i giovani».

È arrivato il momento di puntare su una donna sindaca?

«Perché no? Ci sono tante donne in politica che stanno emergendo, a Quartu e non solo».

Lei sarebbe disponibile alla candidatura?

«Da dirigente del partito sono a disposizione di qualsiasi scelta che farà il Pd».

Nel 2015 partito più votato, cinque anni dopo 10 punti percentuali in meno. Come contate di recuperare?

«Abbiamo fatto un’opposizione responsabile votando i progetti utili per la città e presentato proposte che in alcuni casi sono state accolte dalla maggioranza. Per il resto cercheremo di organizzare più incontri per ascoltare i cittadini e renderli partecipi nel percorso di cambiamento che vogliamo portare avanti».

