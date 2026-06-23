«Lavoriamo per il bene del paese» 

Pubblico delle grandi occasioni a Samugheo per l’insediamento della nuova Amministrazione. In apertura il sindaco Massimiliano Urru ha dato spazio ai ringraziamenti. Quindi ha aggiunto: «Affronteremo questo compito con umiltà, impegno, serietà, determinazione e piena consapevolezza del mandato che i cittadini ci hanno affidato. Un sincero augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri. Pur nella diversità di idee e ruoli, siamo tutti chiamati a rappresentare la stessa comunità».

Le nomime

Come suo vice Urru ha scelto Gianmarco Pala, che prende anche l’assessorato alle Attività produttive, artigianato e agricoltura. Ilaria Barra è l’assessora alle Politiche sociali e Pubblica istruzione. Matteo Cocco e Luca Sarai avranno Turismo e ambiente in condivisone ma il primo si occuperà anche di al Bilancio e tributi, il secondo di Programmazione territoriale. Il sindaco ha tenuto Lavori pubblici, cultura e personale. Affidate anche deleghe ai consiglieri: per Luigi Cossu Decoro, viabilità, servizi cimiteriali e protezione civile; Francesca Frongia Sanità, politiche della terza età e volontariato sociale; Alessio Cabula Politiche giovanili, Consulta giovanile, Consiglio dei ragazzi e associazionismo; Mattia Mugheddu Sport e associazionismo.

La minoranza

«Porteremo avanti il nostro ruolo con impegno e valuteremo atto per atto con la massima obiettività. Annuncio che procederemo con la rotazione dei consiglieri in modo da far fare a tutti quest’esperienza», ha detto Luigi Todde. Grazia Loi ha evidenziato: «Lavoreremo per il bene del paese, con spirito di servizio e responsabilità. Svolgeremo la duplice funzione che ci assegna la legge, quella di controllo e garanzia e l’essere propositivi». Ha quindi anticipato due richieste: uno spazio in Municipio per riunirsi e l’accesso alle credenziali per visionare gli atti. Così Antonella Mugheddu: «Ringrazio il sindaco per l’apertura verso la minoranza. Bisogna capire che collaborare significa anche accettare il confronto». Marco Loi ha aggiunto: «Lavoreremo con spirito costruttivo».

La maggioranza

l capogruppo della maggioranza Luigi Cossu auspica «un confronto duro, ma leale e rispetto reciproco». In chiusura il vicesindaco Pala: «Faremo in modo che il Comune diventi la casa di tutti, daremo spazio all’ascolto».

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