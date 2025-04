«Lavoriamo per arginare violenza di genere, bullismo e truffe» 

L’attenzione continuerà a soffermarsi sui reati legati alla violenza di genere, stalking, bullismo e truffe agli anziani. Lo ha confermato il nuovo questore Giovanni Marziano, che ieri ha preso possesso del nuovo incarico in città. Senza dimenticare la sicurezza stradale, ha specificato anche alla luce del precedente ruolo come dirigente della polstrada di Cagliari.

Entrato in polizia nel 1989, è stato assegnato al reparto Mobile di Genova. Nel 1990, a Catania, ha ricoperto vari incarichi in molti settori, dalla prevenzione e controllo del territorio alla polizia giudiziaria. Dal 2003 al 2007 è stato dirigente del commissariato sezionale “Borgo-Ognina”, e dal maggio 2007 dirigente dell’ufficio Misure di prevenzione di Catania. Ha ricoperto l’incarico di dirigente della divisione polizia Anticrimine della Questura di Catania; nel dicembre del 2010 gli sono state attribuite le funzioni di capo di Gabinetto nella medesima Questura, incarico che ha condotto per 5 anni occupandosi dal febbraio 2011 delle fasi di progettazione e realizzazione dell’apertura del Centro di accoglienza richiedenti asilo di Mineo nonché dell’organizzazione di numerosi servizi di ordine pubblico.

È stato vicario del questore di Vibo Valentia sino al maggio 2019, per poi arrivare a Cagliari con lo stesso incarico. Dal 2021 dirigente del Compartimento della Polizia stradale Sardegna. ( p. m. )

