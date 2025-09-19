«Lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza di tutte le infrastrutture» 

«L’Italia importa il 90% dell’energia che consuma». È questo il primo dato che colloca l’Italia tra i Paesi più dipendenti del mondo rispetto al soddisfacimento del proprio fabbisogno. Al Festival della Fondazione Occorsio il tema degli equilibri mondiali tra chi produce e chi può solo comprare lo ha portato Stefano Venier, ex amministratore delegato di Hera e di Snam. «Ovvio – ha detto il manager industriale – che la condizione è di subalternità, specie in periodi in cui la domanda di energia è alta. Per questo diventa doveroso continuare a diversificare le fonti». Il discorso è stato calato da Venier anche sul fronte infrastrutturale: «Disporre di sistemi di approvvigionamento più piccoli rappresenta una condizione di maggiore sicurezza per il Paese, visto che in caso di cyberattacco a un impianto, si possono utilizzare gli altri per continuare a garantire i consumi».

A proposito di controllo di centrali, parchi e cavidotti, è intervenuta la questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, che ha spiegato il doppio fronte di impegno, preventivo e investigativo. «Al momento degli appalti entra in gioco un Comitato interforze con l’obiettivo di fermare eventuali infiltrazioni mafiose; quando invece un’opera non è gradita alla popolazione, perché considerata inutile o, peggio, dannosa, si lavora per evitare forme violente di protesta». In tema di sicurezza energetica, entra in gioco anche la protezione dell’ambiente, sempre di più il preambolo di ogni azione industriale. «La biodiversità – ha detto Donatella Spano, professoressa ordinaria all’Università di Sassari ed esperta di cambiamenti climatici – deve diventare un’infrastrutturazione critica, perché da qui passa anche la protezione dei cittadini». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA