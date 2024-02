Lavori verso il traguardo dopo otto mesi di disagi: «Ma non è un lieto fine» 

Dopo il cambio dell’impresa, proseguono spediti i lavori in viale Sant'Avendrace. Finalmente, dopo infiniti stop, i residenti e le attività commerciali del viale iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Non solo cantieri fermi e ritardi infiniti nella consegna dell’opera, ma – secondo gli operai – errori di progettazione: «Abbiamo dovuto rivedere il progetto, rimettere in pari il pozzetto con le mattonelle e sostituire diversi dettagli. In pratica abbiamo dovuto ricominciare da zero», ha spiegato uno dei responsabile della nuova squadra.

La liberazione

In particolare il tratto che ha interessato il panificio “Antico Forno” e la ferramenta “Pirlo” - tra gli incroci di via Piave e via Tagliamento - stanno rivedendo e finalmente il proprio ingresso libero di poter accogliere la propria clientela senza i rischio di incidenti o di non poter passare. Soddisfatta la titolare del panificio per la conclusione dei lavori: «Abbiamo patito per più di otto mesi e avevamo paura che i lavori non si concludessero mai. Non è stato facile perché la clientela aveva paura di entrare e non sapeva come fermarsi, oggi invece sono contenti. Sicuramente ringraziamo la squadra attuale che in poco più di un mese ha risolto una situazione davvero drammatica per noi. Da subito infatti si sono mostrati disponibili per risolvere il problema del nostro passaggio mettendolo in sicurezza. Finalmente siamo stati ascoltati».

Il punto

Soddisfatto per la conclusione dei lavori Chicco Pirlo, titolare della ferramenta, ma con un l'amaro in bocca per come si sono protratti nel tempo e per le perdite subite dalle attività: «Onestamente -racconta Pirlo - spero che anche questi ultimi lavori terminino velocemente, dopo otto mesi esasperanti come quelli appena passati, si incomincia a vedere la conclusione. La squadra attuale procede spedita, sicuramente sono arrivati più pronti e preparati rispetto alla precedente. Siamo comunque a oltre metà febbraio, adesso sembra tutto semplice con i lavori quasi al termine ma non è così: ricordiamoci che ci sono stati otto mesi di fermo, con conseguenti danni dovuti all'impossibilità di potersi fermare da parte dei clienti. Andiamo avanti perché siamo abituati così, ma attendiamo il termine effettivo e gli eventuali altri lavori. Possiamo dire che non è proprio una storia a lieto fine».

