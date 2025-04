«Lavori urgenti sulla Statale 195» 

La Provincia del Sulcis Iglesiente ha annunciato che dovrebbero partire alcuni importanti lavori di manutenzione su alcune strade del Basso Sulcis. Arterie che versano in condizioni disastrose, con cedimenti e assenza di segnaletica verticale e orizzontale.

Stessi problemi che si registrano anche nella Statale 195, da Giba a San Giovanni Suergiu. Problemi spesso segnalati dai sindaci del territorio, in primis da quello di Giba, Andrea Pisanu, nonché presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Sulcis. «Da anni segnaliamo le pessime condizioni in cui versa questo tratto stradale, in particolare da Giba fino a Villarios vecchio (bivio Provinciale 73 per Porto Pino)», dice Andrea Pisanu, «completamente rovinato a causa di visibili cedimenti paralleli e, in alcuni punti, anche trasversali alla carreggiata. E la manutenzione ordinaria non viene svolta a memoria da almeno 5 anni. Anche la parte compresa tra il chilometro 91.300 e il 96.400 è particolarmente pericolosa non essendo nemmeno suddivisa in corsie: la carreggiata è troppo stretta».

Indignata anche Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu, dove la Statale 195 termina il suo tragitto. Problemi anche in questo tratto dove un parapetto del ponte sul Rio Palmas è stato danneggiato alcuni mesi fa a seguito di un incidente stradale, oltre alla carreggiata di dimensioni ridotte. «Inaccettabile dopo 8 anni che non siano ancora partiti i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della 195», dice Elvira Usai. «Si tratta di infrastrutture finanziate con le risorse del Piano Sulcis che si scontrano non già con la volontà politica ma con una burocrazia infinita».

Lavori attesi anche dal Comitato tecnico transizione sostenibile, come fa sapere il portavoce Rolando Marroccu: «Ci auspichiamo che venga effettuato il completamento dei lavori sulla Ss195, e la rapida rimodulazione dei circa 34 milioni di euro di fondi del Piano Sulcis destinati alla viabilità territoriale». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA