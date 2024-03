Lavori urgenti sulla condotta idrica: domani rubinetti a secco 

Rubinetti a secco per dieci ore. Nuovo stop all’erogazione dell’acqua in tutta Selargius - esclusi i quartieri di Is Corrias e Su Planu - domani dalle 8 alle 18, per consentire ad Abbanoa di intervenire nella rete idrica di via Istria - e stade limitrofe - e in via Veneto, nell’ambito del progetto di efficientamento delle condotte nel territorio comunale. «I lavori saranno eseguiti in contemporanea per limitare l’interruzione a un’unica giornata», spiegano dai vertici della società che aggiungono: «sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo».

Niente acqua per dieci ore, e alcune scuole chiuse perché sprovviste di riserve idriche funzionanti: l’infanzia via Bixio dell’Istituto comprensivo 1, il liceo scientifico Pitagora di via Primo Maggio, e l’istituto Dionigi Scano – Ottone Bacaredda con sede in via Bixio. Resta poi lo stop al traffico in via Istria - sempre per consentire i lavori di Abbanoa - da oggi sino a venerdì, con non poche lamentele da parte dei commercianti della zona: divieto di transito giorno e notte, e divieti di sosta nelle strade limitrofe. (f. l.)

