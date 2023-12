Lavori urgenti sul ponte, traffico in tilt 

Sul traffico prenatalizio, irrompono i lavori. Al solito caos che accompagna soprattutto questi giorni che precedono le feste, ieri si sono aggiunte code e rallentamenti a causa della rottura di un giunto del ponte di Quartu, nel tratto Anas di viale Marconi.

Giunto rotto

Un evento imprevisto che ha costretto a effettuare subito i lavori senza poter rimandare. Per consentire l’intervento in sicurezza è stato necessario ridurre la carreggiata con la sistemazione dei cartelli di pericolo fin dall’altezza del Millennium, proprio di fianco all’altro eterno cantiere dell’Anas che con barriere in plastica porta via una corsia già da quasi un anno in attesa di lavori di sistemazione del ponte che dovrebbero cominciare questa mattina.

Intervento urgente

«Purtroppo in caso della rottura di un giunto del ponte, non si può aspettare», confermano dall’Anas, «perché si va a creare una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti, quindi anche se questi sono giorni critici per il traffico, è stato necessario intervenire subito, cercando di ridurre il più possibile i disagi». I giunti sono le strisce di congiunzione tra una parte all’altra del ponte e sono fondamentali per la resistenza. La situazione è tornata alla normalità solo in serata quando è terminato l’intervento.

Cantieri anche oggi

Ma l’allerta traffico resta alta per oggi quando gli operai dovrebbero cominciare la riparazione del ponticello all’altezza del Millennium anche se dall’Anas assicurano che «non ci saranno altri ingombri sulla carreggiata se non quello già esistente, perché si lavorerà al di sotto del ponte».E quello già esistente sono i new jersey bianchi e rossi , ovvero le barriere in plastica che da quasi un anno stanno rendendo la vita difficile agli automobilisti, restringendo appunto la carreggiata. Un cantiere fantasma dove finora non si era vista l’ombra degli operai. Anas aveva spiegato che dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova, era stata fatta una ricognizione su tutti i viadotti per verificarne la stabilità e che proprio quello di viale Marconi era risultato ammalorato. Da qui la necessità di sistemare le barriere in attesa di un intervento al via a quanto pare oggi. Una volta concluso si potranno togliere finalmente le barriere e liberare la strada.

Ma c’è poco da tirare un sospiro di sollievo: nei primi mesi dell’anno prossimo apriranno i cantieri per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA